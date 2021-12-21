LINE Pay Money確定更名「一卡通MONEY」！用戶服務、權益不變　

▲LINE Pay Money確定更名為「一卡通MONEY」。（圖／LINE Pay提供）

記者許宥孺／高雄報導

一卡通公司21日宣布，一卡通的電子支付服務將更名為「一卡通MONEY」(英文名稱：iPASS MONEY)，新名稱更強化一卡通的品牌與服務認知、連結與識別。而更名後，與LINE Pay雙方合作不變，用戶服務也不受影響，APP上面服務名稱的更名作業，將於2021年12月底透過進行APP更版時陸續調整。

一卡通公司指出，配合今年七月「電子支付機構管理條例」新法上路，電子支付已是一卡通主要業務，與過去兼營不同。為了讓民眾更清楚瞭解一卡通的儲值卡與電子支付兩項產品服務都由一卡通提供服務，而且服務互通，以及深化使用者對於一卡通儲值卡與電子支付兩項服務聚焦品牌一致性。

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▼LINE Pay Money更名為「一卡通MONEY」，服務、權益不受影響。（圖／一卡通公司提供）

原LINE Pay Money產品名稱與服務，時常讓民眾及合作夥伴在兩家公司服務的區隔上造成困擾，因此更名後，將有助於民眾使用以及合作夥伴推廣支付業務時，可以分辨「一卡通 MONEY」電子支付與第三方支付「LINE Pay」。

一卡通公司表示，因應二法合一後可辦理之金融業務範圍增廣，為更強化一卡通電子支付服務所屬公司意象，及提升服務面向，讓服務更聚焦，更名為「一卡通MONEY」，保留專業處理現金流服務的「Money」形象，並加入「一卡通」公司名稱，讓民眾更清楚所使用的電子支付服務，也是由一卡通公司提供，與儲值卡相呼應。

▲▼「一卡通MONEY」於APP上顯示更直覺。（圖／一卡通公司提供）

一卡通公司董事長李懷仁表示，二法合一後，為用戶擴展使用範圍仍為一卡通首要任務，一卡通將會以擅長的交通場景做為核心，除持續擴大乘車碼的服務外，也會更積極參與包含支付或交通票證等整合性服務。

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