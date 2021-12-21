半年狂偷3次衛生紙！她拎4袋「仆街」露餡繼續偷　店家不忍了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名許姓婦人鍾愛某一牌的衛生紙，今年3月至9月間，3度到楠梓區一家百貨竊取衛生紙，其中一次因為她太貪心，一次拿4袋，結果騎車重心不穩摔倒，驚動店員關心，店家本想失竊價格不高就不想追究，但連偷3次真的受不了，氣得向警方報案。

▲許姓婦人鍾愛某一牌衛生紙，半年三度到店家行竊。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，73歲許姓婦人在3月25日時行經後昌路一家百貨商場，由於衛生紙擺放在騎樓，婦人徒手摸走架上2袋衛生紙，沒有結帳就騎車離去，直到店員清點貨架商品時才發現遭竊，不過店家認為失竊物品價格不高，沒有報案。

▲▼許姓婦人狂偷衛生紙，機車滿載重心不穩仆街。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到9月21日上午，許姓婦人又再度來到這家店，經驗老道的她，順手拎走4袋同一牌的衛生紙，但她才剛把衛生紙放上機車，就重心不穩「仆街」倒地，驚動店員上前關心，進而發現未結帳的4袋衛生紙。

衛生紙沒偷成，許姓婦人不死心，9月28日下午第三度到這家百貨商場，她記取上次經驗，這次不騎車，改徒步行走以便行竊，一樣是拎了4袋同品牌的衛生紙就離去。店家3度遭行竊，忍無可忍，氣得向警方報案。警方日前查獲許姓婦人到案說明，訊後依3個竊盜罪嫌移送法辦。

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