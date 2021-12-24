「跨年天氣」出爐　北台灣又是陰雨天！元旦迎曙光低溫探14度

▲周六開始冷氣團影響，天氣轉冷。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李宜秦／台北報導

今天是平安夜，中央氣象局表示，今日入夜後天氣會越來越涼冷，明天開始冷氣團報到，全台氣溫急速下降，最低溫下探12度，空曠地區可能出現10度以下低溫，周日到下周一最濕冷，高山有望降雪。此外，跨年夜當日又會有冷空氣影響，屆時北、東又轉濕涼。

氣象局課長林秉煜表示，今天北部、東半部降雨狀況明顯，中部、南部山區、金門、馬祖也有零星降雨，入夜後北台灣到東台灣的降雨依然較多。今晚各地溫度分別是中部以北、東半部20到22度，南部24度。

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明天開始大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部地區首先轉冷，周日到下周二是冷空氣影響最明顯的時間，各地感受偏冷，加上華南雲雨區東移影響，北部、宜蘭降雨明顯，其他地區也有局部降雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨。

▲未來一周溫度預測趨勢。（圖／翻攝氣象局直播）

在溫度方面，各地低溫分別是北部12度、中南部15到16度、花東13到14度，苗栗以北、宜蘭等空曠地區或近山區平地可能出現10度以下低溫。周二開始冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，而北部、東半部仍有局部降雨。

在高山降雪方面，由於本次冷空氣及華南雲雨區同時影響，因此降雪機率也高，在北台灣2000到2500公尺以上高山、全台3000公尺以上高山都可能下雪，其中周日到下周一是水氣最多的時間，下雪機會也最大。

另外，下周五就是跨年夜，不過根據預報顯示，跨年夜到元旦之間又會有東北季風增強影響，北部、東半部多雲陰冷，降雨機率高，氣溫可能只有14到15度，中南部則是多雲到晴好天氣。

▲北部、東半部今日有雨。（圖／翻攝氣象局直播）