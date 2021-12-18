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全台唯一！「萊恩咖啡廳」進駐高雄百貨　9款造型瓶快收藏一波

▲全台唯一「萊恩咖啡廳」就在高雄。（圖／記者許宥孺攝）

▲全台唯一「萊恩咖啡廳」就在高雄，首日試營運吸引大票粉絲朝聖。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

全台首間「萊恩咖啡廳」就在高雄義享時尚廣場！在粉絲敲碗期待下，18日起試營運，成為南部獨家強勢櫃點。除了與韓國零時差地引進最新的萊恩週邊商品外，還以9個不同的角色命名，推出9種口味特調飲品，粉絲快衝一波了！

來自韓國的超高人氣「KAKAO FRIENDS」自10月28日於義享時尚廣場設立快閃櫃後，就受到消費者的高度矚目，在廣大粉絲的敲碗期待下，也正式於12月18日在高雄義享時尚廣場開設KAKAO FRIENDS二號店，同時也是全台唯一設置有「RYAN COFFEE萊恩咖啡廳」的正式櫃點。

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▲全台唯一「萊恩咖啡廳」就在高雄。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼萊恩系列商品上市，是聖誕交換禮物好選擇。（圖／記者許宥孺攝）

▲全台唯一「萊恩咖啡廳」就在高雄。（圖／記者許宥孺攝）

18日上午試營運就吸引大票粉絲朝聖，一踏入櫃內就能看到手拿飲料杯的超萌萊恩巨型公仔與大家見面，台灣限定的「車長萊恩」系列也同步上市販售，因應即將到來的聖誕及跨年派對，一系列換上糜鹿、聖誕樹、聖誕花圈造型的萊恩，也特別適合做為交換禮物的送禮選項，讓生活中都有可愛萊恩陪伴。

▲全台唯一「萊恩咖啡廳」就在高雄。（圖／記者許宥孺攝）

▲全台唯一「萊恩咖啡廳」就在高雄，飲品以9個角色命名並推出造型杯體。（圖／記者許宥孺攝）

特別的是，飲品以KAKAO FRIENDS九個角色進行命名，推出了「萊恩」芒果珍珠鮮奶、「桃子」草莓珍珠鮮奶、「NEO」芋頭珍珠鮮奶、「FRODO」咖啡珍珠鮮奶、「TUBE」荔枝珍珠氣泡飲、「MUZI」鮮檸檬綠茶、「CON」綠葡萄珍珠氣泡飲、「JAY-G」黑糖珍珠鮮奶茶等9種口味調飲，搭配可重覆使用的超萌萊恩造型杯體，讓萊恩粉絲直呼：「萌到受不了！」

▲全台唯一「萊恩咖啡廳」就在高雄。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼全台唯一「萊恩咖啡廳」開幕試營運吸引大票粉絲朝聖。（圖／記者許宥孺攝）

▲全台唯一「萊恩咖啡廳」就在高雄。（圖／記者許宥孺攝）

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