47《小魔女》動漫迷被匯後不理　19歲屁孩詐賣便宜福袋下場慘了

▲高雄市小港分局警方跨轄到新北抓人，19歲男子佯稱自己能買到紀念商品，匯後不理涉詐。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名陳姓男子在11月份期間，用假名在臉書動漫社團《小魔女Doremi二十週年紀念快閃店周邊交易社》群組聊天室，表示自己可以代購紀念商品，結果47名小魔女動漫迷受騙上當，陳男收到匯款後就立刻退出聊天室失聯，現在高雄市警方跨轄到新北抓人。

一名居住在新北三重的19歲陳姓男子在11月期間，透過匿名的方式在臉書動漫社團《小魔女Doremi二十週年紀念快閃店周邊交易社》群組聊天室，表示自己可以代購紀念商品，利用小魔女動漫迷急著想要取得動漫紀念商品心態，造成全國各地47名小魔女動漫迷受騙，等到她們匯款到指定的帳戶後，陳姓男子立刻退出群組聊天室失聯，被害人才警覺受騙報案，總計詐騙新臺幣25萬元。

▲高雄市小港分局警方跨轄到新北抓人，19歲男子佯稱自己能買到紀念商品，結果匯完不理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

被騙的動漫迷主要是購買紀念福袋，陳姓男子表示自己可取得較底於市價的價格，原價每個福袋要2680元，特價只要1680元，內有抱枕、披肩、海報等。據了解被害人年紀最小為20歲的大學生，大多數為女性上班族，而警方前往新北抓人的時候，陳姓男子的父親在場，而25萬的贓款也被花完，現在警方依照加重詐欺罪嫌解送新北地方檢察署偵辦。

▲19歲男子佯稱自己能買到紀念商品，結果匯後不理被捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）