女友前腳才走...百萬年薪男性侵她13歲女　還嗆：吃飯錢誰給的

▲高雄地方法院外觀。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名從事直銷，年收入破數百萬的侯姓男子，被要返回越南的女友受託要照顧國中13歲女兒，沒想到才剛出國，侯姓男子竟然利用四級毒品加入晚餐，迷昏女友女兒趁機性侵，就在醒來之後，這名侯姓男子還嗆「你吃飯錢誰給的」，對此案件，法院一審判有期徒刑8年6個月，二審維持原判。

侯姓男子是在2018年3月23日的時候犯案，當時女友因為要返回越南，所以臨行前請侯姓男子照顧13歲的女兒小倩（化名），但沒想到女友一搭飛機走，他就在晚餐鴨肉飯跟蒸蛋湯當中，加入了四級毒品「7甲Aminoclonazepam」，小倩吃了吃後就有點頭暈、想睡。

他看到這個情況，又拿出含有「7甲Aminoclonazepam」藥物膠囊，跟小倩說可以舒緩筋肉痠痛，接受體育訓練的小倩也沒想太多，就吃了下去，最後整個人昏睡，但是在睡夢過程當中，竟然看見侯姓男子對她性侵，但是她無力反抗，直到藥效退去，整個清醒之後，小倩立刻透過line向朋友求救。

整起案件被移送到法院審判，侯姓男子表示自己有性功能障礙，根本無法性交，是因為自己反對小倩交友情況，所以遭到誣陷，不過法官在審理過程當中發現，侯姓男子在事後還嗆小倩說，你跟媽媽吃飯、住宿還有生活費從哪裡來的，似乎對自己的罪行都沒有悔意。

同時法院依法醫院的精神鑑定結果，小倩患有創傷壓力症候群，私處也有撕裂傷，應該是有性侵的事實，所以判決侯姓男子有期徒刑8年6個月，二審維持原判，還可以再上訴。