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王力宏出道被傳同性戀　資深記者曝掩蓋1事：我們被騙幾十年

記者黃翊婷／綜合報導

王力宏被前妻李靚蕾爆料男女關係混亂，甚至用「她」、「他」2字之分暗指王男女通吃。對此，資深媒體人麥若愚表示，直到這件事情爆發出來，他才知道當年為何唱片公司要對媒體記者說王力宏是Gay，其實根本是在包庇、掩飾王的性向以及喜歡玩女生，「原來是我們被騙了，被騙了幾十年。」

李靚蕾在將近5000字的長文中，利用「她」、「他」之分暗指王力宏男女通吃，甚至在文末鼓勵「不要在乎世俗的眼光，跟對的人在一起」。由於李靚蕾在整篇文章中沒有任何錯別字，用字也相當謹慎，不少網友認為她使用「她」、「他」區分，應該是別有用心。

▲王力宏遭爆經診斷擁有性成癮症。（圖／翻攝自Instagram／王力宏）

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▲王力宏出道以來一直保持清新形象，如今卻被前妻李靚蕾爆料約砲、召妓。（圖／翻攝自Instagram／王力宏）

對此，資深媒體人麥若愚在電視節目《突發琪想》中提到，直到王力宏離婚的消息曝光，他才終於知道當年唱片公司是怎麼包裝優質偶像，「為什麼王力宏會有同性戀、Gay的傳聞？」當年王剛出道，唱片公司從主管到員工都告訴媒體，說王是個小Gay，「我現在才知道，唱片公司在騙我們，公司知道他是個那麼花心的人，所以乾脆先幫你們先去洗，洗你們腦筋，讓你們以為他是Gay，其實是在包庇他。」

麥若愚說，因為大家都先被灌輸這件事，所以後來媒體在報導王力宏跟張惠妹等人的事，「我都覺得那個新聞我根本不相信，到今天為止我才知道說，原來是我們被騙了，被騙了幾十年，所有記者都被騙了。所以你就知道他們當時包裝偶像多厲害，不只是用各種手法，甚至用這種手法來掩飾他的性向，掩飾他那麼喜歡女生、玩女生，我跟你講，太可怕了。」

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