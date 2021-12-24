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同城不同命！西安確診區「14天戳口鼻」　市郊限村內可走動

 記者任以芳／西安報導

大陸陝西西安市昨（23日）零時起封城，全城1300萬人展開第三輪核酸檢測。其中，住在西安長安區市郊的謝姓台商接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時表示，「我們全家都很平安，周邊氣氛都很平靜。」因為住在西安市郊，疫情沒這麼緊張，大家感覺都很淡定，還能在村子裡面走動。市中心部分確診隔離區比較嚴格，檢疫員「每天」上門核酸檢測，民眾必須天天被戳鼻子或喉嚨，十分辛苦。

西安22日傍晚宣佈封城，許多民眾趕最後一刻採買食物、生活用品。謝姓台商受訪時說，當下周邊的人確實有點小騷動，主要擔心封城兩週，又碰上元旦跨年期間，大家都想多囤一點糧食備戰，一開始有出現搶購人潮，之後民生物資很快補上。

▲▼ 西安封城、２０２１ 。（圖／西安謝姓台商提供）

▲ 西安全城動員核酸檢測，市郊比照辦理 。（圖／西安謝姓台商)

由於謝姓台商的公司和工廠位於在長安區市郊，是低風險區域。不過，西安傳出病例後，所有村居民被要求做兩輪核酸檢測。他說，「封城隔天一大早到處廣播做核酸檢測，大約半天時間，全村2千多人完成檢疫，大家心情平靜已經習慣防疫流程。」

謝姓台商強調，「我台灣親友打來問情況，以為很緊張危急，實際上真的沒這麼嚴重啦！」相較去年疫情大爆發的超嚴防疫政策，這次西安封城彈性許多，居民可以在村子裡面走動，只是不能到外面去，已經非常輕鬆自由。

從去年爆發疫至今，大陸民眾已經非常熟悉防疫流程。這次西安封城也針對發現確診病例的社區，採取精準封閉，不是採取大面積管制。不過，西安這兩天白天下雨，氣溫非常寒冷，到了晚上是零度以下，如果出門做核酸檢測真的很難受。

▲▼ 西安封城、２０２１ 。（圖／西安謝姓台商提供）

▲ 西安封城進行第三輪核酸檢測 。（圖／西安謝姓台商提供）

至於西安市中心情況？大約有60多萬人被禁止出入，主要是被查出有密接者或周邊有確診病例，必嚴格落實隔離檢疫。由於，這次病毒被驗出是Delta，檢疫人員「每天」上門居家核酸檢測、量體溫，等於連續14天鼻拭子或咽拭子，不管是隔離者或醫護員都十分辛苦。

謝姓台商受訪時也透露，「我剛好認識一位台商友住的同棟樓有確診病例，他在12月16日被告知居家隔離，沒想到西安宣佈封城，隔離時間繼續延長，檢疫員天天上門。不過，居家隔離期間可以外賣或網購生鮮，由管委會統一配送。」

這次西安封城距離過年一個多月時間，不少餐飲業、商場暫時封閉，損失不小。謝姓台商表示，自己的工廠也暫停兩週，預計一月中可以復工。由於今年大陸政策呼籲「就地過年」，解封後的工廠一路做到過年前夕才休息，至少有半個月開工期，多少填補隔離期間進度和損失。

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