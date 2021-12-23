直擊！西安封城魔音穿腦　他整天狂嘶吼「不要出門！」　

記者任以芳／西安報導

大陸陝西西安市今（23）日零時起封城，首日展開第三輪核酸檢測，預計數百萬人接受檢疫。《東森新媒體ETtoday》訪問住在西安長安區的王姓台商，他表示，這次封城不像去年緊張，只要拿到核酸報告還是可以出門。反倒是社區管委會太盡責，從昨晚到今天一直呼籲居民快去做核酸檢測，不斷嘶吼「不要出門」，一喊就是十多分鐘，簡直魔音穿腦。

西安爆發疫情，從今天零時起，全城1300萬人兩星期內不能向外流動，並接受核酸檢測。《東森新媒體ETtoday》訪問住在西安市台商現況，受訪的王姓台商表示，這次封城比起去年好太多了，最起碼還能在自己社區內走動，只是暫時不能外出，必須做完核酸檢測才能分批出門。

▲ 西安封城，各大社區廣播「不要出門！」 。（圖／西安王姓台商提供）

談到這次封城政策，王姓台商進一步解釋，「真的沒有外界想的如此嚴重！」不過，讓自己最困擾卻是社區的「獅吼」廣播。從昨晚一直到今天，社區管委會每隔一段時間出現各種花式廣播，都是提醒居民「去做核酸檢測」或是「盡量不要出門」。

王姓台商特地提供這段超盡責廣播，少數居民在社區外走動，同一時間傳來一名男子超激動廣播聲，不斷強調，「（附近）社區已經有新冠肺炎確診病例，請大家非必要不出門。」最後男子還多次嘶吼，「不出門～～！」

光是這段廣播已經重複好幾輪，每次都長達十多分鐘。王姓台商受訪時說，我真的有點受不了，「魔音穿腦」實在太強大。很多人一早被催促做核酸檢測，隔離群裡面居民也互相提醒「不要再出門！」，希望廣播聲能消停一下。

▲ 西安全城核酸檢測。（圖／西安王姓台商提供）

王姓台商表示，由於他住的社區沒有病例，暫時不能外出，頂多在社區樓下走走倒垃圾。等到全社區居民做完核酸檢測，確定沒有任何病例，才會核發「通行證」，居民憑證可以外出採買，一戶限1到2人外出。

相較去年防疫政策一刀切，王姓台商也說，這次西安市「封城隔離」人性化很多，只要民眾居住範圍核酸檢測都沒問題，可以視情況外出。大部分民眾也習以為常，多次防疫下來都知道基本流程，氣氛上也很平和，並非外界形容這麼嚴重。