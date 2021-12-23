西安封城「擬照武漢包機」返台？陳時中：不會　2考量曝光

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中國大陸西安市因爆發新一輪新冠肺炎疫情，23日零時起封城。因應對岸疫情，國內中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，應該是有隱藏風險，還是要積極觀察。但是否會比照過去武漢的情況「包機」載送台商返國？他雖直言，「不會」，但也未把話說死「若時間長的話當然可以做些考量。」

西安為此次疫情重災區，當地開展全市第二輪新冠病毒核酸篩查後，發現核酸陽性人員127例，已轉運至市定點醫療機構診斷治療。且自23日零時起，全市小區（村）、單位實行封閉式管理，進出人員持單位開具的確需到崗工作的證明。市民群眾一般居家生活，每戶家庭每2天可指派1名家庭成員外出採購生活物資，其他家庭成員除參與疫情防控、生病就醫以及急需工作以外，一般不外出。

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陳時中在疫情記者會上提到，中國西安近來傳來封城的消息，目前以報出來的個案數來看，似乎沒那麼嚴重，但在1300萬人的城市中，每兩天只能讓1人外出採買，可見裡面應該還有些隱藏風險，這部分會積極觀察。

但是否會比照過去武漢封城後，以包機方式載運台商回台？陳時中則說，「不會」，當時武漢是突然有很多人因短期旅遊卡在武漢，後來比較多才是長期住在那的人。

陳時中說明，武漢包機本來就是針對短期卡在那，導致生活不便者能返國，但這次西安封城的情況來說，其實中國大陸也經常在封，大概也習慣有一套應對方式，但若時間長的話「當然可以做些考量」。