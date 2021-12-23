西安封城首日飄鵝毛白雪　民眾穿大衣排隊核檢：是回不了家的眼淚　

記者魏有德／綜合報導

陝西西安今（23）日零時起封城，由於西安在第二輪全城核酸檢測中發現127例陽性反應者，因此，封城首日也展開第三輪核酸檢測，排查隱藏在社區傳播鏈中的黑數。在民眾排隊核檢的同時，西安也下起2021年的第二場雪，不少網友紛紛在微博上曬出天空飄下的鵝毛白雪，在雪景中期盼西安能儘速解封，恢復正常生活。

▲西安封城首日飄雪，民眾排隊進行全城第三輪核酸檢測。（圖／翻攝微博）

西安市受到新冠肺炎Delta變種病毒襲擊，疫情已擴散至陝西咸陽、北京、河南周口、山西運城等地。對此，西安市疫情防控中心緊急下達封城令止血，令全城居民非必要不得外出，每戶2天僅能有1人外出採買民生物資。西安市區封城首日宛如時間靜止，只見全副武裝的防疫人員和工作人員忙進忙出，在雪中進行核酸檢測。

▲西安2021年第二場雪發生在封城後首日。（圖／翻攝微博）

根據網友在微博上分享的照片顯示，這場雪只下了10分鐘左右，多數時間為冰雹顆粒，民眾排隊進行核酸檢測時也都穿上厚重的外衣禦寒，雪花飄落在厚外套上便迅速消融。一名網友心酸的提到，「天上下的不是雪，是不能回家的眼淚。」也有網友表示，「西安下雪就彷彿穿越回大唐盛世的長安（常安）城，替西安加油！」

▲西安封城後，60萬人須居家隔離，其餘有必要外出者可持證外出。（圖／翻攝微博）

西安在第二輪核酸檢測中驗出127例陽性患者，截至22日止，西安在本輪Delta疫情（12月9日起）中已出現227例本土確診者，22日0時至23日8時止，確診者也更新數據至84人，疫情防控情況仍陷入膠著，受影響的不僅是工商業，鄰近考研的學生也焦急如焚，深怕錯過一年一度的研究所考試。