台南市救護品管教育中心啟用　黃偉哲：堅持救護進步從品管開始

▲台南市消防局舉辦台南市救護品管教育中心啟用典禮，黃偉哲市長與市議員方一峰、蔡秋蘭等人，共同見證院前救護新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市消防局籌劃2年，耗資730萬，於原第三大隊舊隊部1、2樓，建置台南市第一座救護品管教育中心，並整合各項軟、硬體設備，透過影像、音效及特效打造一個擬真的模擬空間，精進台南市救護人員醫療救護技能，黃偉哲市長22日與市議員方一峰、蔡秋蘭等，共同見證院前救護新里程碑。





黃偉哲市長表示，消防員或是救護員，出勤遇到的緊急傷患的傷病種類很多，所以必須要模擬不同的情境，但這些不同的情境，坦白講是不希望大家的經驗是在事故發生以後才來吸取經驗值，所以真的謝謝消防局有這樣的一套設備，我們救護品質教育的教室，建置了不同的情境，讓新進的救護員或初級救護員，可以經過這樣的情境教育，在很短的時間內吸取經驗值，將來出勤就提升了他的救護效率，非常謝謝。





黃偉哲說，「做得更好，過得更好」一直是市府團隊的目標，消防局的院前急救成功率雖然逐年攀升，但好還要更好，不僅要思考如何把人救回來，還要致力於提高患者預後的情形，所以救護品質的管理就顯得格外重要，惟有透過品管才能優化流程；他也強調南市府團隊從來不怕找出缺失、也從不遮掩不足之處，只有誠實地面對才能切中問題核心，找出解決的方法，持續進步，帶給市民朋友安全且安心的生活環境。





消防局表示，黃偉哲市長上任後一直關注如何提升到院前緊急救護品質，所以自2020年4月開始所有一線救護車皆配備12導程心電圖機、2021年汰換了8輛已屆年限的救護車。而22日典禮中，消防局透過院前常見的4種危急案件展示了品管中心的功能，黃偉哲市長跟救護教官們一起在1樓，遠距離觀看各組救護人員在不同空間的操作，透過高倍數的攝影機，搭配65吋電視，清晰且即時的畫面又彷彿親臨現場，即便是細膩的靜脈注射也看得一清二楚，並且配合行動訓練監護儀內建的各項數據，讓救護教官們可以依據操作人員的處置調整生命徵象，除了讓訓練更靈活，也能觀察操作人員的臨場反應，進而發現缺失、針對不足的地方加強訓練，達到提升救護品質的目的。





消防局局長李明峯表示，因為救護工作與民眾的生命、健康息息相關，所以儘管品質管理是一件吃力不討好、看似在挖掘缺失的工作，也絲毫不能懈怠，今日救護品管教育中心的啟用，代表台南市到院前緊急救護又往前跨了一大步。