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台南市府團隊就職三周年表揚250人　黃偉哲感謝防疫人員讓市府挺過疫情

▲台南市政府於蕭壠文化園區舉辦「三年有成•防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲親自表揚約250人，感謝過去一年來辛勞防疫人員讓台南挺過疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府於蕭壠文化園區舉辦「三年有成•防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲親自表揚約250人，感謝過去一年來辛勞防疫人員讓台南挺過疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣在國人高度配合下成功防疫，台南市創下六都中零確診天數最長、本土個案最少，台南市府團隊就職三周年，22日於蕭壠文化園區舉辦「三年有成•防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲親自表揚有功防疫人員約250人，感謝過去一年來辛勞防疫讓台南挺過疫情，場面相當溫馨。

▲台南市政府於蕭壠文化園區舉辦「三年有成•防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲親自表揚約250人，感謝過去一年來辛勞防疫人員讓台南挺過疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，執政三周年是一個里程碑，重點在於未來能帶給台南更好的發展，上任後推動調降房屋稅，讓市民對賦稅減輕相當有感。

▲台南市政府於蕭壠文化園區舉辦「三年有成•防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲親自表揚約250人，感謝過去一年來辛勞防疫人員讓台南挺過疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，讓市民過更好的生活，市府責無旁貸，未來將推動天仁工商轉型傳統藝術中心及興建鹽分地帶文化中心，帶動傳統藝術保存及地方文化發展，在農漁水路修繕方面，更大幅增加預算，謝謝中央、立委及議員支持經費，南市府推動水利整治，營造優良投資環境，推動麻豆、七股、新吉等工業區發展，創造就業機會吸引年輕人才，也感謝各位防疫人員的努力，讓各建設持續順利推動，盼市民朋友安居樂業。

▲台南市政府於蕭壠文化園區舉辦「三年有成•防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲親自表揚約250人，感謝過去一年來辛勞防疫人員讓台南挺過疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

22日表揚活動，首先播放「台南的轉變 我們一起看見！」，透過影像細數南市府於短短三年內，在佳里、學甲、北門、將軍、七股、西港、麻豆、官田、六甲、大內、下營等區的重大建設。隨後由水利局長韓榮華代表市府團隊進行簡報，提出北門曾文地區5大區域建設亮點包括：投入百億建設道路橋樑，打通發展任督二脈；投入50億經費治水防洪，打造韌性城市；促進區域繁榮，打造優質宜居環境；綿密強化社福服務，讓老青幼都幸福樂活；重大文化建設，陪伴在地蛻變。

▲台南市政府於蕭壠文化園區舉辦「三年有成•防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲親自表揚約250人，感謝過去一年來辛勞防疫人員讓台南挺過疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自黃偉哲市長上任後，從文化建設串聯地區發展，挹注逾2億元打造隆田文化資產教育園區，並斥資逾3億元加速整建新化演藝廳（已完工啟用）、歸仁文化中心、永康社教館等，且打造書香藝文特區，台南市立圖書館新總館及閱之森公園皆於今年上半年陸續開館啟用。

▲台南市政府於蕭壠文化園區舉辦「三年有成•防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲親自表揚約250人，感謝過去一年來辛勞防疫人員讓台南挺過疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府為加速推動台南公宅，以多元方式與中央合作，正在規劃中、興建中的台南公宅已達4229戶，其中今年台南公宅已動土1178戶，另有設計中970戶、招商中692戶、規劃中1389戶，將提供市民優良居住環境，照顧居民的生活。

在市長黃偉哲支持下，水利局積極推動治水防洪工作，對於大北門及曾文地區總投入49.38億元，辦理347件排水改善工程，辦理排水治理改善工程、闢建滯洪池、抽水站新建及機組更新等，有助改善淹水。

▲台南市政府於蕭壠文化園區舉辦「三年有成•防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲親自表揚約250人，感謝過去一年來辛勞防疫人員讓台南挺過疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

原民會成立原住民族創意中心計畫辦公室，打造原住民文化產業平台，輔導原住民業者，提升原住民商品能見度，建構行銷通路。

另外，環保局今年完成建置新化及城西廚餘高速發酵廠，縮短廚餘發酵時間並產製有機肥，發揮即戰力減緩非洲豬瘟衝擊，推動底渣再利用認證廠機制。22日活動，台南市副市長戴謙、趙卿惠率領各局處長官及區公所代表，與市議員蔡秋蘭、方一峰、蔡蘇秋金皆到場共襄盛舉。

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