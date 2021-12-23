表揚優良不動產從業菁英　黃偉哲期勉健全不動產市場

▲2021年台南市優良不動產從業人員聯合頒獎典禮，共有不動產估價師莊銀琛等13位優良不動產從業人員獲得殊榮，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年台南市優良不動產從業人員聯合頒獎典禮，23日下午在新營文化中心演藝廳舉行，共有不動產估價師莊銀琛等13位優良不動產從業人員獲得殊榮，由市長黃偉哲親自頒獎，除肯定其努力付出，也期盼從業人員在不動產交易過程中，繼續扮演能夠讓買賣雙方提供最好的保障，健全不動產市場。



今年台南市優良不動產從業人員獲獎名單如下：優良不動產估價師莊銀琛；優良地政士王坤永、洪鴻成及楊永全；優良不動產經紀人員李家民、許家豐、張榮、郭桂良、陳柏強、黃愛娥、曾世奇、潘柏彥及謝宗玄等，共計13人。23日頒獎典禮氣氛相當熱鬧，不少受獎者的親友也來到會場，共享喜悅，市議員蔡育輝也蒞臨參與。



市長黃偉哲表示，一個城市要能夠發展，除了要有各項建設，還包括房地產的發展，不動產業從業工作者，扮演著維持一個健全不動產市場最重要的一股力量。不動產可以說是商品，但一般民眾一輩子可能買不到幾次這個商品，因此有賴不動產業者提供資訊，期待各位從業人員能夠在不動產交易過程中，扮演能夠讓買賣雙方能提供最好的保障，可以健全台南的房地產市場的發展。





地政局長陳淑美表示，今年雖有疫情影響，但地政局團隊不僅業務不中斷，而且案件辦理量比以往更繁忙，包括地籍及土地登記、地價、地權及公地行政、不動產交易、土地使用編定管制、市地重劃、區段徵收、地政資訊作業及綜合整體表現等十大項業務考核經內政部評核為優等，「私有出租耕地2021年底租約期滿處理工作執行績效」、「不動產交易類」更獲單項業務優良獎之殊榮。





市長黃偉哲感謝所有的地政從業人員奉獻與協助，未來台南市地政局會持續以市民需求角度及同理心提供更精進更有感的全方位服務，共創孩子美好的未來。