顏寬恒又爆違建！千坪庭園豪宅　卓冠廷：蓋在保護區國有地上

▲卓冠廷再爆料，顏寬恒坐擁千坪庭園豪宅，還蓋在保護區國有土地上。（圖／卓冠廷臉書）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨立委補選候選人顏寬恒的爭議事件，前台中新聞局長、市議員參選人卓冠廷23日表示，顏寬恒又有一棟豪宅疑似違建，並且蓋在保護區國有地上，是一座千坪庭園的隱密豪宅。

卓冠廷指出，沙鹿耆老陳奇勳曾爆料顏寬恒住在龍井一間上千坪豪宅，還有上千萬田園造景；而當時顏寬恒對外說，「土地只有128坪！所有權人是我太太，不是我！」

不過，卓冠廷進一步查證發現，顏寬恒話只講了一半。他也揭露2個事實，首先，這是一座千坪庭園的隱密豪宅，位於沙鹿及龍井交界，建物本身佔地100多坪，但還擁有上千坪庭院，而這座豪宅土地產權為顏家多人共有，顏寬恒申報自然只需申報100多坪。

卓冠廷說，這棟豪宅在沙鹿裕國天賞社區的正後方，一般人根本不知道社區後面，還有一棟佔地1250坪的豪宅，而且出入口是另外設在別條路巷弄，非常隱密。

第二，卓冠廷指出，這豪宅還有「二次施工」的痕跡，手法跟公保地豪宅可說是一模一樣——先取照再二次施工，「更值得注意的，豪宅的車道跟大門竟然是蓋在保護區國有地上」。

卓冠廷攤開公開資料顯示，這間豪宅在2013年7月完工，使用執照是2013年12月10日就已經發出了。但是從google街景卻看到，在2014年2月時還在大興土木。

卓冠廷認為，這涉嫌二次施工，而且建物完工後比旁邊的三層樓透天還要高出不少，再仔細看顏寬恒原本申請的建照和使用執照，就是挑高有夾層的設計，總高度應為18.35公尺，現場「二次施工」後是否有超高加蓋，可能要實地勘查。

卓冠廷指出，如果這一棟的夾層都蓋好蓋滿，可能比當初韓國瑜長胖長高的農舍豪宅還要誇張。他說，顏寬恒千坪豪宅的植栽車道大門所用的土地，是龍井水裡社小段433-6號，面積約350坪，是從國有地433號分割出來的。

對此，卓冠廷提出質疑，這塊龍井國有地面積近4萬坪，顏家當初要從後面蓋車道和大門，從2014年開始佔用到這塊國有地，期間是否都有合法承租？承租面積多大？車道、大門設施，是否有申請雜項執照？