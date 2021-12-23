「家裡有鼠輩」美籍男氣房東不管　抓1隻放門口還不准人拿走

▲美籍男子氣房東不處理老鼠問題，自力救濟抓到證據，但不讓房東帶走。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名來台依親的美籍男子，日前向房東抱怨，家裡有老鼠出沒，但房東認為不可能，美籍男氣得自設陷阱逮住1隻，用鐵籠裝著放樓梯公共空間展示，房東一聽說就想去拿走，卻因此和美籍男爆發爭執，美籍男事後控告房東涉嫌傷害、強制等罪，但因沒能提出驗傷證明等理由，台北地檢署23日處分不起訴。

據了解，年約30的美籍男子住在台北市中山區某公寓，他在發現住處環境有老鼠出沒後，曾多次向50多歲的房東太太反應，但房東太太認為不太可能，所以沒有特別處理動作，美籍男子決定自力救濟。

果然在10月27日，美籍男子真的抓到了老鼠，就把老鼠裝在鐵籠子裡，放在2樓樓梯間的公共空間，希望證明自己所言不虛，其他房客看到嚇死了，房東太太接到通知後前往處理，美籍男卻不願讓房東把證據帶走，當場發生肢體衝突。

事後美籍男子控告房東太太把他的手臂抓傷，還想搶走他抓到的老鼠涉嫌強制罪，但因現場目擊者證稱，當時雙方戰力懸殊，房東太太整個被美籍男壓制在門上掙扎，加上美籍男沒有驗傷，無法證明傷勢原因，因此檢察官處分不起訴房東太太。

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