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獨／知名唱片公司高層被偷拍裸照　遭勒索800萬：不然一起死

▲紀姓男子冒充女網友上網誘騙身材壯碩小鮮肉視訊，再藉故要求裸體聊天甚至打手槍，竊錄受害者全裸影片後轉賣挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲曾在多家唱片公司任職的男姓高層，因擔心裸照外流，遭恐嚇勒索64萬元。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

兩岸知名唱片公司某男性高層，去年請曾姓友人幫忙安排按摩師到家中服務，結果高層不小心睡著，隔沒多久，曾男秀出他的裸體影片勒索金錢，還要求他要幫忙安排去北京的一切生活，這名唱片高層擔心糗態曝光，連續8個月付款64萬6千元，11月才終於受不了報警，台北地檢署依恐嚇取財罪起訴收押中的曾男。

由於本案涉及偷拍妨害秘密犯罪，辦案單位對被害人身分三緘其口，但據了解，被害人一開始在娛樂圈的工作是歌手宣傳，一度自行創業，之後任職過多間唱片公司，且都是高層職務，常在兩岸間奔波，與多名金曲級歌手同時上過新聞版面。

▲林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲唱片公司高層要求找男按摩師到府服務，因此遭人趁睡著時偷拍。（示意圖／Pixabay）

2020年間，這名唱片高層拜託先前因緣巧合認識的曾姓男子，幫忙尋找可以到府服務的男按摩師，曾男安排綽號「鐘碩」的林男為高層提供服務，同時曾男也要求林男，找機會拍下高層的裸體影片。

同年11月28日，林男到高層的住處提供按摩服務後，高層大概因為太舒服和陷入昏睡，完全不知道自己的裸體已經被林男用手機拍下，並且立即就透過臉書通訊軟體，傳送給曾男。

取得高層私密影片的曾男，在2021年2月25日，跑到高層住處1樓大廳堵唱片高層，秀出影片截圖，要求高層付款30萬元，且之後按月付款5萬元，否則就要把影片公開，高層在恐懼之下，陸續轉帳付款，但財力實在不足，希望曾男高抬貴手。

▲桃園市林姓男子今年5月間兩度在新屋區民宅燃放鞭炮，遭住家提告恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲曾男恐嚇唱片高層，如果不給錢，就要向媒體爆料裸照。（示意圖／pixabay）

沒想到曾男絲毫不給機會，從10月24日到29日間，持續傳送已經打上馬賽克的高層裸照，以及媒體爆料專線的截圖，質問高層「你要多久時間」、「到6:30前回」、「10總可以吧」、「可以的話，轉5」、「3可以吧」、「什麼叫我逼你」、甚至變本加厲，開口要求「800萬」、「不然一起死」等訊息。

11月間，曾男不只要錢，還打電話要求時常遊走兩岸的高層，協助他逃亡到大陸地區，並且幫他取得新身分、新工作，高層才清醒發現，這樣下去永遠無法擺脫恐懼，決定報警處理。

刑事局將曾男拘捕到案後，由檢察官向法院聲押獲准，並依恐嚇取財64萬4千元罪嫌起訴，台北地院原本裁定曾男10萬元交保，但曾男早就把裸照威脅得來的錢都花光，付不出保金，法官因此改裁定收押回籠，等候合議庭後續審理。至於曾男涉嫌教唆林男偷拍妨害秘密罪嫌，因已經超過6個月的告訴期，獲不起訴處分。

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