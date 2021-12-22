女大生PO遺言「房東逼死我」尋短亡！悲母：為一句道歉把命賠上了

▲陜西大三女生服毒身亡。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西西安一20歲大三女生小程（化名）12月12日輕生，經搶救無效後不幸身亡。生前，她和一名房東有著3100元（人民幣，下同）的租金和押金的糾紛。小程在生命的最後時刻稱「自己是被房東逼死的」，臨終前甚至報警要求對方道歉，還對閨蜜說幫她照顧小狗狗。

據《瀟湘晨報》報導，今年6月，小程在西安市新城區租住了聯志花苑小區任姓房東的房子，是一座2室的公寓。小程租住了其中一間，租期1年，從6月14日到次年6月13日，房租每月1900元，電器、家具押金3000元。房租共分兩次交，雙方約定第一次交房租時間是6月11日，第二次則是11月14日。

10月31日，小程打算提前退租，父親程忠喜和妻子一起來到西安，幫助女兒打掃房間，「當時房東也在，說等到扣完水電後就返還押金，並且也驗收過了房間裡的一些設備，沒有其他問題。」程忠喜表示，當時女兒有說要幫房東尋找下個租客，但被房東婉拒，說自己可以找。隨後，小程隨父母離開西安，留下了一些東西在租屋裡隨後來取。

11月10日開始，小程開始自己和房東任男討論退款的事宜，並且經常往返於西安和老家。期間，小程回到租屋裡，發現已經有人住在裡面了。母親表示，當時房東在還沒打招呼的情況下就把房子租出去了。當天，小程給房東發微信說，昨天有東西忘在房子裡，因為房間已經租出去了，請求退還押金和租金。

據父母表述，當時房東說，該退的一定會退的。小程也給房東算了一筆帳，押金3000元，水電費500元左右，還有退一個月房租1900元，加起來任男應退她4400元。但當時房東表示，叫人打掃衛生、擦玻璃、另外重設密碼、衛生間花灑漏水、衛生間上的燈掉下來都要扣錢。

據《源點新聞》報導，小程認為，花灑和燈本身就有問題，合約曾約定可以做飯，做飯時牆面自然損壞，她不承擔賠償責任，對玻璃上的油漬，她更不應該承擔責任，至於任男認為的需要變更房鎖密碼的事，那是房東的份內義務。而任男認為，小程搬進來時花灑和燈都是好的，因為維修以及處理玻璃油漬，同時為了發布招租資訊都需要錢，所以要扣除小程的這些費用。

任男堅持認為只能退還2000元左右，同時說必須找到房仲後才能退這些錢。而雙方表示都找不到那時的房仲了，任男撂下話，「找不到房仲2000元都不會退。」任男曾算帳稱，房子雖然租出去了，剩餘1個月的房租不退還，3000元押金因為他重新發布給房仲，花掉900元房仲費，再次租給新房客時少收300元再減掉500元水電費，所以只能退還1300元。

從小程父母提供的合約看到，有著關於退租的規定，「合約期內，乙方（房客）中途擅自退租，應按合約約定的1個月租金向甲方（房東）支付違約金，押金不退。」合約最後補充條款約定，「合約期內，如乙方想要轉租，需要提前和房東協商，如經過房東同意，乙方可轉租，轉租成功後，甲方退還乙方押金以及剩餘房租。」

最後，小程將要退的錢降到了2500元，但沒有等到房東任男的回應。父親表示，本身房東在開始的時候就承諾會退還押金，但後面又各種推脫不給，並且在租約還沒到期的情況下，就擅自把房子租出去了，沒有和小程以及任何人商量，這是不能理解的。

▲房東辱罵死者的聊天紀錄。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

12月9日，小程在網上下單買了兩瓶農藥，12月12日下午，小程給室友發了訊息和報警之後吞藥自殺。12日下午6點左右，家屬接到西安市公安局站新城分局自強路派出所警員電話，告訴他女兒出事了。隨後，程忠喜和妻子立馬驅車4個多小時趕到西安，見到女兒的時候已經是晚上10點多。程忠喜說，在病房見到女兒時感覺精神還可以，他和妻子從女兒的口中才知道女兒自殺的原因。

原來，在協商無果後，小程請人寫好了起訴狀。據《源點新聞》報導，11月12日，任男主動給小程發微信稱，「妳剛開始走上社會什麼都不懂，叔叔在等妳上（起）訴。」12月8日，任男給小程發微信說，「妳好，叔叔越來越覺得妳很可笑，傻傻的可憐。本來是不值一談的小事，到妳跟前就這麼的難，妳到西安這半年中，也有幸福的回憶，也有被人玩弄的羞恥，這些妳上當受騙的經歷，妳不敢把這些隱私告訴自己的父親，怕自己父母難以接受，叫父母心中有難以磨滅的陰影。」

在父母提供的微信截圖中，雙方互有爭吵，任男還帶有辱罵性的語言。任男突然罵稱，「妳這婊子，我真噁心妳。」小程發微信回擊，「無良房東退錢。」她給任男打電話，對方不接，而後，小程才買了農藥，喝了下去。程忠喜說，女兒曾被檢測出有輕度憂鬱症，並且房東此前早就知情，但他害故意去刺激女兒，才導致了她服毒自殺。12月13日下午2時許，小程陷入昏迷，7時45分，小程離開了人世。

直到12月21日，程忠喜沒有在房東那邊得到任何的回應，他在網路媒體上曝料，想要為女兒討回公道。程忠喜說，他曾經向當地派出所和房東所在的居委會，希望任男可以出來協商，但警方認為不屬於刑事案件，並且居委會也表示，因為死了人，他們不好介入。死者母親表示，目前房東仍未道歉退錢，「養這麼大的女兒被活活氣死，就為一句道歉，把命都賠上了。」

任男的妻子曾說，丈夫性格暴躁，一句話說不好就打人。隨後，任男在接受採訪時候說，在小程的這件事上，他覺得自己沒有錯，建議其父母通過司法途徑解決後事。隨後，其便拒絕了媒體的採訪。

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