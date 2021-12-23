飯店用地蓋豪宅300萬交保　潤隆董座瞎扯：住戶可各自經營旅館

記者劉昌松／台北報導

知名上市建商興富發子公司潤隆建設，涉嫌在2013年間，在新北市新店區的「旅館用地」興建88戶景觀豪宅「國賓大苑」，檢調22日發動搜索約談，潤隆董事長蔡聰賓辯稱自己賣的真的是旅館，「買到的人可以自己經營旅館」，23日經台北地檢署檢察官複訊後，依偽造文書等罪嫌，諭令300萬元交保。

▲潤隆建設董事長蘇聰賓在旅館用地蓋豪宅出售，涉偽造文書罪嫌諭令300萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

蔡聰賓離開地檢署時，記者問他「為什麼在旅館用地蓋房子？那住戶怎麼辦？」，蔡只回答：「偵查不公開」就迅速搭車離去。

位於新店碧潭水岸第一排的國賓大苑，樓高13層基地面積約1152坪，屋齡8年，距離捷運總站僅需要步行約10分鐘，單戶要價3000至4000萬不等，不過這棟豪宅所在土地，在都市計畫中，被規劃為旅館用地。

依《觀光旅館條例》規定，風景區旅館只能整棟作為出售，無法分割層層轉賣，但時任新北市政府工務局施工科使照股技士潘仕傑，涉嫌變更建照「加註事項」，將「禁止分戶出售」等字句刪去，讓建案得以分戶申請門牌，放水讓建商把旅館當住宅賣。

檢調22日依《貪污治罪條例》兵分13路搜索約談，其中潤隆建設董事長蔡聰賓對旅館被當住宅販售一事堅稱不知情，辯稱自己賣的是「住宅式旅館」，消費者買了之後，可以各自經營旅館。有官員私下痛批，建商違反都市計畫，在需要保護的水土保持區蓋住宅，危害到所有國家人民的利益。

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