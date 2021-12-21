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超有個性老闆轟違停「垃圾裝流氓」　外送員手機反蒐證被告恐嚇

▲▼88家常菜老闆郭文獻脾氣火爆。（圖／翻攝Google評論）

▲熱炒店老闆時常在網路上回應網友負評。（圖／翻攝Google評論）

記者劉昌松／台北報導

台北市1家熱炒店的郭姓老闆，在網路上被封為「超有個性老闆」，以直言快語聞名，今年9月間，他不滿謝姓外送員把機車停在對街又趕不走，怒飆「垃圾裝流氓」，後來看到謝男拿手機拍照蒐集郭男餐廳違規事項，又告謝男恐嚇，台北地檢署21日偵查終結，依公然侮辱起訴郭老闆，謝男則獲不起訴。

郭姓老闆經營的熱炒店位於復興北路，個性十分直爽豪邁，也時常會上網回應網友評價，有人給5星留言「一人100元吃到飽就是爽」，郭男回話：「沒吃飽不准走3Q」。

另外有人給1星留言「連假期間只是打個電話問一下有沒有營業就直接被老闆兇一個」，遭郭男嗆聲「你是吃到大便是不是？這裡預約制很多年故意打電話來騷擾的嗎？你爸爸媽媽沒有給你讀書看不懂中文嗎？滾開這裡不歡迎你！」

▲▼88家常菜老闆郭文獻個性火爆。（圖／翻攝Google評論）

▲郭姓老闆不只一次為了違停和網友發生爭執。（圖／翻攝Google評論）

9月間，謝姓外送員停車在郭男的熱炒店對街找門牌，郭男要求謝男趕快騎走不要影響生意，謝男沒理會，郭男爆氣辱罵「垃圾裝流氓」，謝男盡責把客人餐點送到後，回頭拿手機拍攝熱炒店，其他客人趕緊上前勸謝男不要再拍了，謝男表示要蒐證店內疫情期間是否違規營業：「我是針對老闆。」

此時接獲謝男報案的警察到場，雙方互控公然侮辱以及恐嚇罪，郭男被傳喚到案時否認犯罪，表示當時因一時氣憤才脫口「垃圾裝流氓」，仍被檢察官依公然侮辱罪起訴，至於謝男說要「針對老闆」這句話，不構成恐嚇罪嫌，獲不起訴。

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