投資台灣3大方案續辦到2024年　申請條件首增「淨零炭排」

▲「投資台灣3大方案」再延長3年，鼓勵台商回台投資。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

行政院23日拍板「投資台灣3大方案」再延長3年，包含「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動案」，提出專案貸款、土地租金優惠等措施，已有1109家廠商申請。考量全球投資環境持續變動且企業有回台投資需求，行政院拍板續辦到2024年。此外，也首度增加淨零碳排的條件。

經濟部表示，預估在接下來3年新增4300億的貸款額度包含台商回台投資行動方案2100億元、根留台灣企業加速投資行動方案1200億元、中小企業加速投資行動案1000億元；連同前一期方案剩餘的600億，總計有4900億的額度。預估帶動9000億元、創造4萬個本國就業機會。

經濟部次長曾文生強調，4300億是估算接下來3年有近兆元投資回算，總貸款額度是大約4900億，前期有餘額約600億，「估算應該不太會超過」。但曾文生也說，由於該方案為3年期計畫，若一旦超過，會滾動檢討。

曾文生表示，這次增加了淨零炭排的條件做為投資的要求。基本上會用列舉方式、正面表列，包含使用綠電，如直接採購再生能源、設置再生能源設備等，或採用節能、低炭排設備等。

此外，還包括熱能回收與循環回收。熱能回收是指廢熱再利用，循環回收是廢棄物回收再利用，目前台灣很多產業都在做相關工作，尤其是廢棄物回收再利用，台灣技術不差；也有電子業、半導體業在廠內就設置循環在利的中心。最後則是整體廠房規劃綠建築，若能自我舉證，任何投資是有助於淨零炭排，都會依照舉證做審核。