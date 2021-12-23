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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

砸千億喚台商回台投資！缺工問題難解　經濟部：會與勞動部協調安排

▲▼工人,勞工,工地,工安,工地勞工安全,營建工程。（圖／記者季相儒攝）

▲受到疫情影響，國內缺工問題嚴重。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

行政院23日拍板再投入4300億，將「投資台灣3大方案」延長3年，包含「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動案」等。針對缺工問題，經濟部表示，與勞動部密切關注聯繫，會視勞動力缺口做適當協調與安排。

經濟部長曾文生說，人力需求部分，勞動部也有注意到相關問題，經濟部有接受到新增投資廠商的意見，在建廠的過程中，缺工的問題，經濟部有在跟勞動部研商如何解決，尤其十在目前疫情還沒完全解除狀況下，移工的引入還有檢疫問題，會隨時跟勞動部保持聯繫。

至於如何有效開放營建類的移工，曾文生表示，這部分會配合投資方案的進行看有多大的缺口，來跟勞動部協調做安排。

羅秉成補充，投資台灣3大方案今天再拍板延續3年，院長在指裁示是項有提到，近年核定的科學園區開發面積超過600公頃，可以符合業者需求。

羅秉成說，但有土地，沒有足夠人力也不行，所以相關中長期勞力的配置等，勞動部、經濟部等相關部會，都有在做盤點跟研商，務必讓各方案在推動上，不論人力、物力或資金等，都能到位。

蘇貞昌23日在院會中裁示續辦投資台灣3大方案。他表示，過去台灣的資金流向「出去的多，進來的少」，連人才、人力都流往中國，但這幾年加強基礎建設、改善投資環境、調整產業結構、促進轉型升級，讓整體經濟體質更為強健後，不但對中投資逐年遞減，投資金額比起2016年足足少了一半，「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，我們已從理論走向實際。

此外，今年經濟成長率可望超過6%，創11年新高，由於民間投資強勁，加上疫情穩定，內需產業也加速回溫，主計總處公布11月的失業率3.66％，是21年來同期最低。今年投資占GDP的比例達26.8%，創21年來最高。

為因應全球供應鏈轉移與國際情勢轉變，今天院會拍板「投資台灣三大方案」再延續3年，持續支持廠商在台投資，同時為配合「2050淨零排放」的政策目標，也鼓勵從事循環經濟的投資，預計未來可再吸引近兆元的投資。

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