北市抽驗油脂類反式脂肪酸　路易莎「無蛋沙拉」標示不合格

▲路易莎咖啡松江農安門市的無蛋沙拉標示不符規定。（圖／北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

北市衛生局10月於早餐店、咖啡店、超市及賣場等處，抽驗10件油脂類產品檢驗反式脂肪酸（15項）含量，針對油脂類產品反式脂肪標示進行檢查，查核結果1件不符規定，抽檢地為路易莎咖啡松江農安門市的無蛋沙拉，衛生局已要求業者將違規產品限期改正完畢，並處分負責廠商世達流通股份有限公司新台幣3萬元罰鍰。

衛生局指出，此次抽驗10件油脂類產品，包括1件人造奶油、5件沙拉及4件奶精或奶精粉，檢驗反式脂肪酸 （15項）含量，並進行標示符合性查核，結果1件「無蛋沙拉」產品營養標示反式脂肪含量為「每份：0公克/每100公克：0公克」，但檢驗結果檢出每100公克反式脂肪酸含量為0.33公克，不符衛福部「包裝食品營養標示應遵行事項」規定（每100公克反式脂肪含量不超過0.3公克得以零標示）。

北市衛生局說明，依據「包裝食品營養標示應遵行事項」，食品須於包裝容器外表明顯處以表格方式標示「脂肪、飽和脂肪（或飽和脂肪酸）、反式脂肪（或反式脂肪酸）含量」，允許誤差範圍為小於等於標示值之120%；若該食品每100公克之固體（半固體）或每100毫升液體所含反式脂肪不超過0.3公克，反式脂肪含量得以標示為零。

衛生局提及，本次標示不符規定產品反式脂肪酸含量超過0.3公克應依實際數值標示，違反「包裝食品營養標示應遵行事項」及《食品安全衛生管理法》第22條第1項規定，已依同法第47條處分負責廠商新台幣3萬元罰鍰，並依同法第52條第1項第3款，要求業者將違規產品限期改正，改正前不得繼續販賣。