　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

重陽敬老金覆議案未過　北市：遺憾議員公然違法

▲▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，因台北市長柯文哲提出反對，22日下午2時於台北市議會表決覆議案，但最終覆議案未通過，意指北市未來將發放重陽敬老金。對此，台北市政府發言人陳智菡回應，遺憾議員公然違法，未來將送請行政院函告自治條例無效，繼續為財政紀律、永續發展的理念努力奮戰不懈。

台北市議會大會22日下午2時表決「台北市重陽節禮金致送自治條例」覆議案，國民黨團、民進黨團都祭出甲級動員，且國民黨團要求全體黨員在表決時起立，並以手機在表決結束前「全程無間斷錄影」，違反者將罰新台幣1萬元，還會送黨部考紀會處分，最終以贊成48票、反對7票、棄權5票，仍維持原議案。

▲國民黨民進黨甲動否決「北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議會表決「北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝，下同）

面對覆議案未過，台北市政府發言人陳智菡22日下午表示，今天的覆議案在國民兩黨都甲級動員，甚至必須起立錄影證明自己沒有跑票的黨意壓迫下，最後7人反對，5票棄權，投票結果已證明有越來越多人願意加入改革行列，願意與北市府共同捨棄短期利益，轉而追求具有長遠規劃的長者友善社福系統，「感謝台北市議會12位議員跨出這一步，這不只是為了台北的進步發展，這一步更是為了台灣未來的關鍵一步。」

陳智菡提及，非常遺憾在這座進步城市裡，議員竟公然違法，首先根據行政立法分立的憲政原則，「議會不得為增加支出之提議」，台北市議會逕行通過「重陽敬老禮金致送自治條例」已有違憲之虞；國民黨團不顧議事規則規定覆議案必須無記名投票，強迫議員亮票更是違法，此自治條例通過不只將導致責任政治難以確立，更無助於財政紀律、建立完整的老人社會福利系統。

陳智菡轉述，柯文哲認為，要求人民守法，政府更應守法，針對此違法違憲的自治條例，台北市政府將依照《地方制度法》43條送請行政院「函告無效」，亦即「直轄市議會議決自治事項與憲法、法律或基於法律授權之法規牴觸者無效」，將送請行政院函告此自治條例無效。

最後，陳智菡強調，台北市是為了價值與理念努力不懈的市政團隊，不為短期利益犧牲長期利益是他們的核心價值，市民朋友是北市府最厚實的靠山，將繼續為財政紀律、永續發展的理念努力奮戰不懈。

▲國民黨民進黨甲動否決「北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
快訊／Yumi 吞藥後首發聲！否認「假就醫」：很痛心
快訊／馬妞前夫摩鐵激戰人妻！　判決出爐
全台「凍成冰庫」剩10°C↓時間曝　雨彈也攪局
徐若瑄3次聲明都沒講到重點！　律師「直接給範本」：這幾句就夠
「蕾神要道歉了吧？」鄉民發號：害得她家庭分裂　風向一面倒
結婚4周年「嫩尪摟妹」被拍！　蕭淑慎不爽回應：自己看著辦
快訊／兄弟確定釋出7人！　簽回劉貴元、張聖豪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫、趙少康、侯友宜、韓國瑜誰能贏2024？　傅崐萁：誰選都輸

罵「恐龍時代噁男」被告誹謗無罪　范雲再控陳雪生羞辱被害人「可恥」

兩人討論過！　傅崐萁：2022選舉不會有韓國瑜

民進黨公投成功「四項完封」　蔡英文親揭還有3大挑戰

重陽敬老金覆議案未過　北市：遺憾議員公然違法

2兆總預算民進黨強渡關山　她開轟：蔡獨裁踏了歷史性一大步

蔡英文完整說明「大新竹合併升格」原因：強化關鍵產業是迫切問題

15名蛙人「翻、滾、爬」通過天堂路　指揮官親授臂章

封殺柯文哲覆議案　梁文傑：公投案柯文哲合作國民黨打擊民進黨

北高行撤銷NCC否決凱擘移頻《壹電視新聞》　陳耀祥：侵害行政權

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《惡吻》家族合體！唐從聖遲到被猛虧　直樹爸「看過鄭元暢節目」結果糗了XD

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

朱立倫、趙少康、侯友宜、韓國瑜誰能贏2024？　傅崐萁：誰選都輸

罵「恐龍時代噁男」被告誹謗無罪　范雲再控陳雪生羞辱被害人「可恥」

兩人討論過！　傅崐萁：2022選舉不會有韓國瑜

民進黨公投成功「四項完封」　蔡英文親揭還有3大挑戰

重陽敬老金覆議案未過　北市：遺憾議員公然違法

2兆總預算民進黨強渡關山　她開轟：蔡獨裁踏了歷史性一大步

蔡英文完整說明「大新竹合併升格」原因：強化關鍵產業是迫切問題

15名蛙人「翻、滾、爬」通過天堂路　指揮官親授臂章

封殺柯文哲覆議案　梁文傑：公投案柯文哲合作國民黨打擊民進黨

北高行撤銷NCC否決凱擘移頻《壹電視新聞》　陳耀祥：侵害行政權

2022高雄跨年晚會卡司再添金　雙金樂團滅火器倒數後霸氣登場

巴掌臉奶狗1年半變「大餅臉湯圓汪」　暴肥5kg媽笑：會為了吃拜託

網羅他隊球員補強戰力　兄弟：還在評估中

Yumi吞藥後首發聲！　工作人員否認「假就醫」：我們很痛心

2022最衰3星座！　易「犯小人+破財」...化解方法曝

疫後新生活！Panasonic打造住宅新樣貌

青埔特區剛性需求強！　專家指「房市展望比新竹還出色」

勾人妻上摩鐵！還傳曖昧對話　「馬妞前夫」馮光榮要賠10萬

孔劉登月「伴侶要找女生」　《寧靜海》鄭雨盛飛半個地球追裴斗娜

等了2年...生祥樂隊要開唱了！　力邀「年輕世代樂團」助陣

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

政治熱門新聞

網質疑開車玩手機　王世堅回應了

快訊／北市將重發敬老金　柯文哲提覆議案遭封殺！48人贊成、7人反對　

「沒蔡英文，半導體沒今天」　他：小英沒當總統intel不會看台灣

韓國瑜將在2022大選回歸？　王浩宇預測「這個縣市」是他的唯一

快訊／蔡英文表態挺大新竹合併升格　「希望黨公職支持」

呱吉自爆「我真的性成癮」　網翻「1分鐘片」打臉：你真的不行！

預言全球疫情「這時間」結束　沈富雄曝解封公式：我比印度神童還神

明年恐缺電　核四前廠長拋「讓郭台銘接手重啟核四」

林智堅拚當16年新竹市長　國民黨緊咬對手為一己之私

國民黨執政半導體還不是護國神山　黃崇仁：功勞要給蔡英文

首批「7+7+7」返家前篩檢　北市驗出2確診急送醫隔離

台南藍軍提案改國號「台灣共和國」　市議會通過

民進黨把2兆總預算逕付二讀　侯友宜：違反民主精神不可取

潛艦國造爆弊案　邱國正：有人無所不用其極阻撓

更多熱門

相關新聞

2兆總預算民進黨強渡關山　她開轟：蔡獨裁踏了歷史性一大步

2兆總預算民進黨強渡關山　她開轟：蔡獨裁踏了歷史性一大步

民進黨立法院黨團21日「突襲」國民黨團，將110年中央政府總預算案公務預算部分從立院各委員會抽出，再挾人數優勢直接逕付二讀，創國會全面改選30來首例。對此，國民黨立委鄭麗文22日批評，總預算高達2兆元，但執政黨為了通過，擅自替過初審程序，這算什麼民主進步？如此荒誕的行徑，蔡獨裁真是踏了歷史性的一大步，簡直是民主獨裁的政治坦克。

封殺柯文哲覆議案　梁文傑：公投案柯文哲合作國民黨打擊民進黨

封殺柯文哲覆議案　梁文傑：公投案柯文哲合作國民黨打擊民進黨

北市府：敬老金自治條例「只為發錢」　

北市府：敬老金自治條例「只為發錢」　

北市成立「大佳河濱公園篩檢站」

北市成立「大佳河濱公園篩檢站」

快訊／蔡英文表態挺大新竹合併升格　「希望黨公職支持」

快訊／蔡英文表態挺大新竹合併升格　「希望黨公職支持」

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北市議會柯文哲覆議重陽敬老金台北市重陽節禮金致送自治條例國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

快訊／遭李靚蕾二度影射　徐若瑄火大發文

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

爆Yumi吞藥輕生譙王力宏…PO文者被猜「By2姐姐」

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面