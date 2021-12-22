重陽敬老金覆議案未過　北市：遺憾議員公然違法

▲台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，因台北市長柯文哲提出反對，22日下午2時於台北市議會表決覆議案，但最終覆議案未通過，意指北市未來將發放重陽敬老金。對此，台北市政府發言人陳智菡回應，遺憾議員公然違法，未來將送請行政院函告自治條例無效，繼續為財政紀律、永續發展的理念努力奮戰不懈。

台北市議會大會22日下午2時表決「台北市重陽節禮金致送自治條例」覆議案，國民黨團、民進黨團都祭出甲級動員，且國民黨團要求全體黨員在表決時起立，並以手機在表決結束前「全程無間斷錄影」，違反者將罰新台幣1萬元，還會送黨部考紀會處分，最終以贊成48票、反對7票、棄權5票，仍維持原議案。

▲台北市議會表決「北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝，下同）

面對覆議案未過，台北市政府發言人陳智菡22日下午表示，今天的覆議案在國民兩黨都甲級動員，甚至必須起立錄影證明自己沒有跑票的黨意壓迫下，最後7人反對，5票棄權，投票結果已證明有越來越多人願意加入改革行列，願意與北市府共同捨棄短期利益，轉而追求具有長遠規劃的長者友善社福系統，「感謝台北市議會12位議員跨出這一步，這不只是為了台北的進步發展，這一步更是為了台灣未來的關鍵一步。」

陳智菡提及，非常遺憾在這座進步城市裡，議員竟公然違法，首先根據行政立法分立的憲政原則，「議會不得為增加支出之提議」，台北市議會逕行通過「重陽敬老禮金致送自治條例」已有違憲之虞；國民黨團不顧議事規則規定覆議案必須無記名投票，強迫議員亮票更是違法，此自治條例通過不只將導致責任政治難以確立，更無助於財政紀律、建立完整的老人社會福利系統。

陳智菡轉述，柯文哲認為，要求人民守法，政府更應守法，針對此違法違憲的自治條例，台北市政府將依照《地方制度法》43條送請行政院「函告無效」，亦即「直轄市議會議決自治事項與憲法、法律或基於法律授權之法規牴觸者無效」，將送請行政院函告此自治條例無效。

最後，陳智菡強調，台北市是為了價值與理念努力不懈的市政團隊，不為短期利益犧牲長期利益是他們的核心價值，市民朋友是北市府最厚實的靠山，將繼續為財政紀律、永續發展的理念努力奮戰不懈。