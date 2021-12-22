封殺柯文哲覆議案　梁文傑：公投案柯文哲合作國民黨打擊民進黨

▲台北市議會民進黨團總召梁文傑22日下午受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議會11月時表決通過重新發放重陽敬老金，讓市長柯文哲不滿提起覆議案；議會22日進行表決，最終贊成48票、反對7票、棄權5票，覆議案遭封殺，北市將重發敬老金。對此，民進黨團總召梁文傑說，相信黨團成員都會自律，在公投過程中，民眾黨、柯文哲完全站在國民黨那邊在攻擊民進黨，「所以不會有任何一位議員會去支持柯文哲」。

民進黨團總召梁文傑說，市府可以視財政狀況來決定發或不發、發多少，這已經給市政府很大很大的彈性，也沒有什麼好覆議的必要，因為市政府完全可以自己決定要不要發、要發多少，「所以這個覆議案是不必要的，所以還是決定維持原案」。

「相信民進黨團都會自律，不可能有跑票的情況。」梁文傑說，因在公投案的過程中，民眾黨是完全站在國民黨這邊在攻擊民進黨，「所以民進黨這邊，不會有任何一位議員會去支持柯文哲」，對黨團的所有成員都有信心，所以也不用像國民黨這種自我監視的方法監視自己的議員，這是不必要的。

媒體追問，若黨團成員有棄權的狀況，是否也違反黨紀？梁文傑說，「相信不會是民進黨的（棄權）」，應該沒有一個是民進黨的。因為在整個公投案過程中，其實柯文哲或是民眾黨是跟國民黨在合作打擊民進黨，所以民進黨在這次覆議案上是絕對不會去支持柯文哲的立場。

至於柯文哲質疑「黨意輾壓民意」？梁文傑說，沒有什麼黨意輾壓民意，這是民進黨團所有人的一致決定，也沒有什麼黨中央告訴我們怎麼投票，也沒有哪一個權威人物告訴我們要怎麼投票，我們在黨團內部開會的時候是一致決定的。