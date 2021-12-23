「有中常委認為公投不算慘輸」　藍委三點分析：真的沒辦法這麼樂觀

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投皆未通過，此次公投被視為國民黨全面潰敗，對於部分藍營中常委認為公投結果不算慘輸，國民黨立委李德維用三點分析公投後的影響，並表示，「請容我沒有辦法這麼樂觀！」

李德維指出，昨在國民黨中常會，所有中常委都對藍營公投「全軍覆沒」表達關切，「部分先進前輩認為，就藍綠板塊與票數的比較，國民黨不算慘輸，從2020年總統大選以來，即便步履蹣跚，總算初見起色。但請容我沒有辦法這麼樂觀！」

李德維列出三點分析，他表示，第一、公投都是與國計民生息息相關的議題，輸了！就代表百姓要過苦日子，國民黨一黨之興衰，「若不能建立於福國利民，有何意義？」

第二，支持者的期待遠不只於此，我們再度傷了他們的心，從政者沒有一絲絲自我感覺良好的空間。

第三，推動公投期間，中央與基層不同步，黨與執政縣市首長不同調，相較於失敗的結果，失敗的過程更怵目驚心，親痛仇快。

李德維建議，國民黨主席以降的黨中央，應該儘速與立法院黨團三長，與所有執政縣市首長坐下來談，「方向要往哪？主張是什麼？具體怎麼做？能團結的，就要真的團結，不能團結，大家把話說開，要怎麼解決？」

對於四大公投敗仗，李德維指出，沒有支持者想看到自己投出來的，寄予厚望的首長、民代，與黨官們各行其事，甚至「黨內互打」。

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