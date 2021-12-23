　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「有中常委認為公投不算慘輸」　藍委三點分析：真的沒辦法這麼樂觀

▲▼國民黨公投開票後記者會 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投皆未通過，此次公投被視為國民黨全面潰敗，對於部分藍營中常委認為公投結果不算慘輸，國民黨立委李德維用三點分析公投後的影響，並表示，「請容我沒有辦法這麼樂觀！」

李德維指出，昨在國民黨中常會，所有中常委都對藍營公投「全軍覆沒」表達關切，「部分先進前輩認為，就藍綠板塊與票數的比較，國民黨不算慘輸，從2020年總統大選以來，即便步履蹣跚，總算初見起色。但請容我沒有辦法這麼樂觀！」

李德維列出三點分析，他表示，第一、公投都是與國計民生息息相關的議題，輸了！就代表百姓要過苦日子，國民黨一黨之興衰，「若不能建立於福國利民，有何意義？」

第二，支持者的期待遠不只於此，我們再度傷了他們的心，從政者沒有一絲絲自我感覺良好的空間。

第三，推動公投期間，中央與基層不同步，黨與執政縣市首長不同調，相較於失敗的結果，失敗的過程更怵目驚心，親痛仇快。

李德維建議，國民黨主席以降的黨中央，應該儘速與立法院黨團三長，與所有執政縣市首長坐下來談，「方向要往哪？主張是什麼？具體怎麼做？能團結的，就要真的團結，不能團結，大家把話說開，要怎麼解決？」

對於四大公投敗仗，李德維指出，沒有支持者想看到自己投出來的，寄予厚望的首長、民代，與黨官們各行其事，甚至「黨內互打」。

其他人也看了這些...

分析／蔡英文逆轉秀「4公投完封」　粉碎障礙走向世界關鍵曝光
分析／藍營縣市長未集結「公投4案全垮」　小英817萬票也腰斬
分析／民進黨「0:4」完封取勝　52天公投熱戰策略奏效

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
松田聖子女兒遭婚前劈腿！　目睹男友小三LINE對話崩潰
「人妻女神」爆賣淫！狗仔4線索點身分　小開群組認：都玩過
陳建州聲明回擊！網讀到「最後2行」驚中計：黑人很會
王朝903案被挖！他爆：彈頭說的都實話　「黑人很多故事」
快訊／爸爸捕毛蟹落水！　女兒岸邊哭喚：快回家
「趙薇被拐兒」願意回家了！買家3事連環錯
李靚蕾驚喜慶生！王力宏「2反應尷尬爆」　她強顏歡笑網心疼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

挑戰2022彰化縣長選戰？　王美花：不要再派工作給我了

柯文哲斷言一定開放核食　吳釗燮大酸：常不知道他講什麼

「4次大敗後都只怪別人」　簡舒培：「百年巨嬰」從不檢討自己

林為洲角逐國民黨立院黨團總召　二度對決曾銘宗

「有中常委認為公投不算慘輸」　藍委三點分析：真的沒辦法這麼樂觀

任內斷交6國　陳以信轟吳釗燮「中華民國罪人」：應自殺以謝國人

本土社團力挺反惡罷　林昶佐：為土地打拚「不辜負大家」

「公投過後綠營好像吃了大力丸」　游盈隆：和過去蔡氏風格截然不同

韓冰交往王力宏、林秉樞同意嗎？　韓國瑜：該踩剎車就踩剎車

快訊／吳釗燮：不該貼「核食」標籤　「跟萊豬一樣要依照國際標準」

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

挑戰2022彰化縣長選戰？　王美花：不要再派工作給我了

柯文哲斷言一定開放核食　吳釗燮大酸：常不知道他講什麼

「4次大敗後都只怪別人」　簡舒培：「百年巨嬰」從不檢討自己

林為洲角逐國民黨立院黨團總召　二度對決曾銘宗

「有中常委認為公投不算慘輸」　藍委三點分析：真的沒辦法這麼樂觀

任內斷交6國　陳以信轟吳釗燮「中華民國罪人」：應自殺以謝國人

本土社團力挺反惡罷　林昶佐：為土地打拚「不辜負大家」

「公投過後綠營好像吃了大力丸」　游盈隆：和過去蔡氏風格截然不同

韓冰交往王力宏、林秉樞同意嗎？　韓國瑜：該踩剎車就踩剎車

快訊／吳釗燮：不該貼「核食」標籤　「跟萊豬一樣要依照國際標準」

球迷要搶收！賣場獨賣限量「NBA口罩」　人氣「8球隊」一次擁有

挑戰2022彰化縣長選戰？　王美花：不要再派工作給我了

柯文哲斷言一定開放核食　吳釗燮大酸：常不知道他講什麼

【廣編】啟動後疫新生活！Panasonic打造「New Normal」住宅

最美小龍女李若彤辣曬「川字腹肌」　67歲趙雅芝仙氣紗裙狀態超驚人

全球都在講中文！靈媒曝「中國主宰世界」時間點　美國名人遭暗殺

【廣編】第四屆安布思沛電競賽登場　廣邀各路好手同High

不喜歡尾牙！中1千被逼「灌整瓶紅酒」　她怒吼地獄3點：很噁心

外送員太少沒人送！foodpanda德國撤出6城市　出售日本事業體

Omicron釀聖誕變調！法國月底料日增10萬例　德國衛長：須打第4劑

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

政治熱門新聞

快訊／2022攻台北、桃園市長？　韓國瑜曝心境「無稽之談」

陳揮文不服蔡英文「民調很高」：她是爛總統

為何新竹縣市要合併升格？　蔡英文完整說明看這裡

蔡英文強推竹竹合併升格　楊文科：新竹縣民是二等公民？

朱、趙、侯、韓誰能贏2024？　傅崐萁回應了

投資台灣三大方案延至2024年底　政院今拍板

韓國瑜變身暢銷作家　新書霸榜冠軍

謝長廷不出席立法院報告　陳以信嗆：不敢來嗎？

北市防疫旅館爆「送錯確診者」烏龍

快訊／蔡英文表態挺大新竹合併升格　「希望黨公職支持」

快訊／北市將重發敬老金　柯文哲提覆議案遭封殺！48人贊成、7人反對　

韓冰交往王力宏、林秉樞同意嗎？　韓國瑜：該踩剎車就踩剎車

韓國瑜將在2022大選回歸？　王浩宇預測「這個縣市」是他的唯一

2兆總預算跳過審查　朱立倫：民進黨創下國會惡例

更多熱門

相關新聞

陳以信轟吳釗燮「中華民國罪人」：應自殺以謝國人

陳以信轟吳釗燮「中華民國罪人」：應自殺以謝國人

尼加拉瓜日前宣布與我國斷交，成為蔡政府任內第八個斷交的國家。對此，國民黨立委陳以信今（23日）在立法院質詢時痛批，外交部長吳釗燮任內斷交6國，是斷交部長、中華民國的罪人，「真的要自殺謝罪以謝國人」；吳釗燮當場回嗆說，他不能接受這種說法，難道台灣與美國、歐洲的關係都不算？

「公投過後綠營好像吃了大力丸」　游盈隆：和過去蔡氏風格截然不同

「公投過後綠營好像吃了大力丸」　游盈隆：和過去蔡氏風格截然不同

罵「恐龍時代噁男」被告誹謗無罪　范雲再批陳雪生「可恥」

罵「恐龍時代噁男」被告誹謗無罪　范雲再批陳雪生「可恥」

敬老金覆議案未過　北市：議員違法

敬老金覆議案未過　北市：議員違法

千萬別把公共政策當成「是非題」

千萬別把公共政策當成「是非題」

關鍵字：

李德維四大公投國民黨

讀者迴響

熱門新聞

男星轟黑人建州竟意外爆卦：王朝903是誰的女友上吊

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

彈頭揭王朝903誰的女友輕生！再嗆「你找誰講都沒用」

快訊／黑人點名彈頭首發聲！

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

她嗆李靚蕾「吃相難看」　貼文慘挨轟

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

遭黃安瞎傳已離婚…章子怡震怒打臉「假的」

輾死兄弟再槍決老大　雙槍男現況曝

返鄉投票看到「已逝愛犬趴門口」

更多

最夯影音

更多
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！
懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面