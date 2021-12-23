任內斷交6國　陳以信轟吳釗燮「中華民國罪人」：應自殺以謝國人

▲吳釗燮今天備詢時，遭藍委嗆聲「真的要自殺以謝國人」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

尼加拉瓜日前宣布與我國斷交，成為蔡政府任內第八個斷交的國家。對此，國民黨立委陳以信今（23日）在立法院質詢時痛批，外交部長吳釗燮任內斷交6國，是斷交部長、中華民國的罪人，「真的要自殺謝罪以謝國人」；吳釗燮當場回嗆說，他不能接受這種說法，難道台灣與美國、歐洲的關係都不算？

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮與駐日代表謝長廷報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」，但謝長廷請假未到。

陳以信今天在立法院質詢時說，之前吳釗燮一直告訴外界邦交穩固，可是去年尼加拉瓜駐台大使李蜜娜調任台灣的時候，就已經感覺到尼國正在做斷交準備，過去布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島斷交前，吳都說邦誼穩固，「自己所說的話通通沒做到，你負什麼責？」

吳釗燮回應說，中國對台灣的打壓從來都沒有斷過，在這種狀況下，外交部的同仁都已經賣力了，回來之後還要面對立法院質疑，對同仁非常不好；陳以信不滿回嗆，過去哪一任外交部長沒有面對中國打壓？吳釗燮隨即用台語說，「中國在欺負我們的時候，你都沒說話。」

吳釗燮說，如果台灣的外交只有邦交國這一個項目的話，將會限縮外交，若以台灣所處的戰略環境來看，邦交國是一塊，但更重要的是去爭取理念相近國家，包括日本、美國、歐洲等，「過去這段時間我們是不是有一些成就？」

陳以信指出，吳釗燮任內已經斷交6國，「棒球打到六局下半10比0，要提前結束比賽了欸？安打上壘沒有得分就是沒有得分啦！就是殘壘啦！」吳釗燮回嘴說，「我們跟美國、歐洲的關係大家都看到了，啊你還在說殘壘？」他都可以到捷克、斯洛伐克、丹麥公開演講，怎麼會是沒有得分？

陳以信追問，未來如果再斷交1國，吳釗燮要不要下台？吳說，「我保證我會非常的賣力」，如果該他負責的部分他會負責，倘若國人認為他必須辭去外交部長，他絕對不會退縮，「我做得好不好，不是由某些人來說的，而是要讓大家看到的」，並指如果中國打壓台灣，自己還要負起責任，「委員是抓錯對象了」。

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