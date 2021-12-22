北大武山下原民勞工安全　廉政署：是企業責任＋家庭保護

▲亷政署南部調查組長黃元冠到屏東林管處演講 。（圖／屏東林管處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東原住民到外縣市工作特別多，時有發生工安意外，法務部廉政署介入調查，發現存有勞檢收賄問題，屏東林管處因此邀請廉政署南部地區調查組黃元冠組長以「從北大武山下原民的勞工安全建構廉政價值」為題演講，他強調，亷政是企業責任問題，也是家庭保護問題，更是每一天都應該堅持的誠信問題。

黃元冠首先介紹廉政署成立10周年來，在南部地區七縣市的豐碩工作成果，與各項肅貪、反貪、防貪積極作為，也展現這幾年來廉政署南調組與屏東林管處的緊密合作，共同強化林政業務風險預防和內控機制。

他以說故事方式與會林管處人員做分享，不講法條而是講情、講價值，提及屏東地區原住民特別多，許多人到外縣市當勞工賺取工資，但是工安意外頻傳，倘若死亡或重傷的職業災害，不只影響社會安全，留下未成年孩子、眷屬遺族，對家人更是一輩子沉痛的遺憾。

廉政署南調組近年偵辦勞動檢查員受賄案件，就凸顯勞檢員不只是從事稽查缺失與開罰違失，更必須成為勞工安全的守護者，南調組透過與勞動部職業安全衛生署的合作，通案清查所有程序中的廉政風險，重新改革勞檢程序，由二人一組，全程錄音，建立裁罰基準等作為，提升勞動檢查品質，避免廉政受賄風險，間接改變工地安全與社會穩定

從國營事業新進員工招考查獲槍手或電子舞弊集體作弊的案件，到多件鄉長在錄用約聘人員時，藉機向謀職民眾收取高額行賄款出賣職位等社會矚目案件，更加顯示廉政不只是法律問題，而是根本的社會問題、教育問題，廉政也是企業責任問題，是家庭保護問題，更是每一天都應該堅持的誠信問題。

屏東林管處楊瑞芬處長除了表達感謝黃組長之意，並勉勵屏東林管處同仁在執行任務時，只要是對的事，能多做一點，就能創造更大的價值並謹守分際。並回應說明近年林業勞動力老化，林業領域也呈現嚴重職安問題，屏東處推動國際森林經營管理驗證，包含針對林業環境安全的全面提升，舉辦廉政研習讓同仁重視誠信價值與廉政風險，期許在林政保育的行政權限範圍內，秉持專業與職責勇於任事，以善盡南台灣森林守護者的神聖使命。