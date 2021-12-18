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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

汰除不適任律師！陳水扁及涉貪司法官律師執照遭廢止

▲前總統陳水扁出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁，與多名涉貪司法官，均遭廢止律師執照。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

為因應《律師法》修正，凡涉及重大刑案遭判刑1年定讞以上者，將由法務部廢止律師執照。「律師資格審查會」經過討論後，決議廢止曾涉重大貪污案件的前總統陳水扁，以及多名涉貪司法官陳玉珍、陳榮和、蔡光治在內的24名律師執照，並送法務部審議。法務部通過後，已於17日發文通告各單位。

《律師法》2019年翻修，規定由11名成員（檢察官、法官、律師、學者、法務部代表等）組成的「律師資格審查會」，審查同法第5條規定「受一年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師之信譽」的律師，是否依同法第9條規定，於今年12月13日以前，廢止其證書。經過審查會討論後，於上月18日列出24名律師，並送交法務部製作廢止執照處分書，發交受處分人。法務部已於日前寄出處分書，並在17日發函通知各律師公會與檢察機關。

遭廢止律師執照的24人中，最有名為1972年就考取律師執照的前總統陳水扁，其餘均為犯下貪污罪定讞的前司法官。包含被譽為史上最貪女檢察官陳玉珍，因長年向電玩業者收賄計2300萬元，遭判刑12年定讞；包庇前苗栗縣長何智輝而集體收賄850萬元的前高院法官陳榮和、李春地、蔡光治，以及前板橋地檢署檢察官邱茂榮，最後分別遭判刑18年、11年半、20年以及6年定讞；涉貪收賄的前高雄地檢署檢察官井天博，遭判刑11年半定讞。

以下為遭廢止律師執照的24人名單：

１、王朝震

２、吳傑人

３、宋宗儀

４、林聖霖

５、邱鎮北

６、張炳龍

７、許兆濂

８、許良虔/更名「許睿濬」

９、陳水扁

１０、廖椿堅

１１、蔡信男

１２、蕭敦仁

１３、羅紀雄

１４、林德盛

１５、詹昭書

１６、陳正達

１７、房阿生

１８、李春地

１９、蔡光治

２０、邱茂榮

２１、陳榮和

２２、陳玉珍

２３、黃隆豐

２４、井天博/更名「井樹華」

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