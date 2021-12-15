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餐飲猛漲價一查「上游都沒漲」　政府出手了！下周稽查連鎖店

▲▼法務部外觀，法務部標誌。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部聲明將介入稽查連鎖餐飲店。（示意圖／記者吳銘峯攝）

記者許力方／台北報導

從王品及麥當勞兩大餐飲龍頭宣布漲價之後，餐飲業掀起一股漲價潮，連國民美食「八方雲集」今（15）日也宣布鍋貼、水餃將調漲0.5元，麵食類平均調漲5元，梁社漢排骨也同步調漲，部分產品售價調漲2元至8元。法務部發聲明指出，上游供應的肉品、蔬果並無明顯價格波動，將出動「物價聯合稽查小組」鎖定指標性連鎖火鍋店、速食店進行首波稽查。

法務部表示，近期民生餐飲頻傳漲價，但查上游由國內供應的主要肉品、蔬果並未有明顯價格波動，生產端與消費端價格走勢有相當差異，為了防堵不肖業者藉機哄抬物價、違法囤積或聯合壟斷，行政院已責成法務部於10日成立跨部會「物價聯合稽查小組」稽查漲價情是，若有不合理漲價作為，將速查嚴辦。

▲八方雲集使用OMNIPORK新豬肉的水餃及煎餃。（圖／記者黃士原攝）

▲八方雲集OmniPork新豬肉新蔬食鍋貼、水餃。（圖／記者黃士原攝）

▲國民美食「八方雲集」也宣布漲價。（資料照／記者黃士原攝）

行政院沈副院長於昨日穩定物價會議中指示，物價聯合稽查小組於下周起全面行動，優先針對近期已漲價且具指標性之連鎖品牌業者，列為第一波稽查對象，包括火鍋店、速食店、特色料理餐廳等。

物價聯合稽查小組將請業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，並配合現場稽查，逐一查證業者漲價合理性。另外，物價聯合稽查小組除追查餐廳消費端，還會依食材供貨管道向上追溯到供應商、通路商、生產端，找出不合理漲價或聯合壟斷的廠商。

若經物價聯合稽查小組查證涉有《公平交易法》第14條聯合行為、第25條欺罔行為或《刑法》第251條意圖抬高交易價格，囤積物品等情形，即交由公平交易委員會或法務部所屬檢調機關依法速查嚴辦，並以罰鍰或刑罰來嚴懲不法。

物價聯合稽查小組將由本部偕同公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消費者保護處等部會單位組成。法務部再次慎重呼籲廠商、業者基於社會責任，配合政府穩定物價政策，切勿貪圖蠅利而觸法，政府勢必以具體行動及決心，維護國內民生物價穩定，讓人民能夠過好年。

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