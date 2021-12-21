小玉「變臉謎片」事件發酵　高檢成立「查緝資通犯罪督導中心」

▲高檢成立「查緝資通犯罪督導中心」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

網紅小玉涉嫌接受網友匯款客製化台灣知名女性變臉A片，事件持續發燒。為了加強查緝相關資訊犯罪，台灣高等檢察署決定成立「查緝資通犯罪督導中心」，並在21日正式掛牌營運。法務部長蔡清祥肯定高檢署檢察長邢泰釗在執行上的效率，認為這是突破性及創新性的作法。

蔡清祥特別肯定高檢署檢察長邢泰釗，排除萬難、擘劃並設置「查緝資通犯罪督導中心」，作為各地檢署查緝資通犯罪的後盾，克服查緝的困難，提昇查緝資通犯罪的能量，實屬突破性及創新性的作法。他認為近年來從假訊息的散布、網路駭客的攻擊，到最近引起社會關注的DEEPFAKE深度偽造影片，都嚴重危害到社會治安，甚至國家安全。除此之外網路色情、詐欺、販售槍械，網路恐嚇、販售毒品、妨害名譽、侵害著作權等犯罪型態，受害者日益眾多。都值得我們偵查機關全力偵辦，以維護民眾權益及國家安全。

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

至於邢泰釗致詞時，也特別提到資通犯罪的問題，他認為資通犯罪因具隱匿性、智慧性及跨境性，已然成為我國當前最猖獗、隱晦及暴利之犯罪型態。為因應資通犯罪查緝之困難，並發展策略以打擊現行及未來可能產生的資通犯罪，臺高檢特別成立「查緝資通犯罪督導中心」以研究重大資通犯罪類型之犯罪架構，設定查緝策略，並建構執法單位之查緝平台，以統合偵查動能，積極打擊資通犯罪，以維護民眾權益。

另外高檢署也修繕原本的資訊大樓，改建成為第二辦公室，這個辦公室至今已有57年歷史，原本的空間老舊、環境殘破不堪、設施不足、擁擠，不利同仁健康及業務推動，高檢署自去年7月間起，分二階段進行第二辦公室全面修繕。整修工程以安全與實用為主，兼顧明亮、莊嚴、美觀，以符合科學管理，尊重人性之現代科技觀念，進行周詳規畫設計，強化軟、硬體設備，以增進工作效能，提供便利、舒適之洽公環境。

▼高檢署檢察長邢泰釗。（圖／記者吳銘峯攝）