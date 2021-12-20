　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保推「貝齒護苗計畫」法務部長蔡清祥讚「一舉數得！」擴大辦理

▲▼桃園女監貝齒護苗計畫，法務部長蔡清祥，台高檢檢察長邢泰釗。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥（中）稱許桃園女子監獄推動「貝齒護苗計畫」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為了幫助攜子入監的女性收容人能妥善照顧嬰幼兒，法務部矯正署、臺灣更生保護會，結合合「如是社會福利公益信託基金」，在桃園女子監獄推動「貝齒護苗計畫」，讓牙醫師進監協助照顧嬰幼兒口腔健康。法務部長蔡清祥稱讚，本計畫一面降低收容人擔憂，一面加強復歸社會的能力，「一舉數得！」

蔡清祥致詞時指出，這次「貝齒護苗專案」為攜子入監的女性收容人之嬰幼兒檢查及治療牙齒問題，並提供正確衛教資訊及補助育兒物資，透過提升育兒照顧知能及充實照顧資源，一方面降低影響女性收容人在監時的擔憂，一方面也增強了其日後復歸的正向能力。他更提到，未來要擴大在台中女監與高雄女監辦理。

他也提到自己2019年率先推動的「2歲以上的受攜幼兒於日間送托幼兒園方案」，將幼兒於日間至幼兒園就讀，接受與一般兒童無異的受教機會，指導生活常規及提供各項身心發展之學習，保障收容人子女之學習權，以利回歸家庭的銜接，就是展現政府對兒童照護的重視。另外也提到去年協助宜蘭監獄17位弱勢受刑人完成假牙製作及配戴以改善其等生活品質，並建立自信的政策。蔡清祥感謝企業界對於這些政策的投入，加強收容人未來復歸社會的能力，並減少再犯率發生，促進社會和諧。

▲▼桃園女監貝齒護苗計畫，法務部長蔡清祥，台高檢檢察長邢泰釗。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台高檢檢察長、更生保護會董事長邢泰釗。（圖／記者吳銘峯攝）

至於臺灣更生保護會董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗致詞時，提到這次「貝齒護苗計畫」主要配合法務部「援助家庭」政策，有感於矯正機關女性收容人攜帶3歲以下子女入監服刑者，多屬經濟弱勢一群，年幼子女普遍有齲齒及營養問題。因此更保於今年起，在桃園女子監獄提供專業口腔診療及保健服務，以及牛奶、營養副食品、童裝和急診掛號等資源協助。

刑泰釗強調，希望透過專業牙醫師定期入監宣導正確潔牙觀念、一對一檢查女受刑人之嬰幼兒牙齒生長情況；另外也提供貧寒女受刑人嬰幼兒物資補助，以協助其妥適照顧嬰幼兒並減緩其經濟壓力。

▼桃園女監貝齒護苗計畫。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼桃園女監貝齒護苗計畫，法務部長蔡清祥，台高檢檢察長邢泰釗。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼桃園女監貝齒護苗計畫，法務部長蔡清祥，台高檢檢察長邢泰釗。（圖／記者吳銘峯攝）

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
當渣男還諷王力宏「答案揭曉」　超扯黑歷史全被挖
唐綺陽轟王力宏「還在演好人」　抓道歉文5逃避重點
酒後與友爆衝突！18歲男遭彈簧刀刺穿小腸、腎動脈亡
王力宏形象全毀「PR值剩多少？」　網揭1關鍵超殘酷
偷吃渣驚句！盤點十大「時間管理大師」最扯是他
王力宏崩！美女作家急喊「音樂才子最後希望」：別連你也塌
王力宏道歉文被抓包「偷抄作業」！　對比圖笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

更保推「貝齒護苗計畫」法務部長蔡清祥讚「一舉數得！」擴大辦理

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

更保推「貝齒護苗計畫」法務部長蔡清祥讚「一舉數得！」擴大辦理

CPR+AED救了他！花蓮翁失去生命跡象　救護員雙管齊下續命

雲林「稻草酸菜文化季」12／25登場　有大型捲心酥、可愛稻草迷宮

2個月天使小黑柴「抽血抽到睡著」　瞇眼靠針筒微笑...網萌暈羨慕

別只是吃湯圓！冬至8招開運法曝　命理師：財運、桃花旺到明年

王力宏9億贍養費算少！　他給1.05兆...前妻秒變富豪榜第3

買房請避開！這6種風水煞氣易破財、招來血光之災

琢磨離壘距離多一點　林立拿盜壘王是緣份

家暴男疑妻外遇　闖北市東區服飾店「揮刀砍妻」遭路人壓制

國1彰化員林段拓寬12／22完工上路！　尖峰時段速度提升逾50%

減肥停滯期是「身體保護機制」　3招繼續瘦、減重不灰心

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

法律熱門新聞

李善植／禁萊豬自治條例為何無效

陳水扁及涉貪司法官律師執照遭廢止

更保「貝齒護苗計畫」　蔡清祥讚賞

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

劉彥君／地上權住宅知多少

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

蔡東利／把人踢出Line群組犯法嗎

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

洪敏超／遺失物據為己有有罰則

更多熱門

相關新聞

法稅改革大遊行 訴求五個拒絕要人權

法稅改革大遊行 訴求五個拒絕要人權

法稅改革聯盟、臺灣財經刑法研究學會等單位九日在凱道上，舉辦 「全民稅醒 搶救人權Plus」大遊行，控訴台灣存在威權餘毒，少數無良官員和流氓官僚以各種黑心招數迫害人民，眾多法稅受災戶到場，吶喊五個拒絕「拒絕違法稅單、拒絕脅商繳稅、拒絕違法稅務獎勵金、拒絕黑心執行獎金、拒絕萬惡稅務檢舉獎金」，台灣才有賦稅人權。

當鋪男毆打女友又推倒她媽　判刑定讞

當鋪男毆打女友又推倒她媽　判刑定讞

台大準研究生拍81少女裸照　遭宣告刑106年

台大準研究生拍81少女裸照　遭宣告刑106年

陳水扁及涉貪司法官律師執照遭廢止

陳水扁及涉貪司法官律師執照遭廢止

聲請人無法翻案　律師：特例

聲請人無法翻案　律師：特例

關鍵字：

法律人權更生人蔡清祥邢泰釗更生保護會法務部台灣高檢署牙齒桃園女監

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

BY2妹再爆綠了何猷君！

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面