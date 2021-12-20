更保推「貝齒護苗計畫」法務部長蔡清祥讚「一舉數得！」擴大辦理

▲法務部長蔡清祥（中）稱許桃園女子監獄推動「貝齒護苗計畫」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為了幫助攜子入監的女性收容人能妥善照顧嬰幼兒，法務部矯正署、臺灣更生保護會，結合合「如是社會福利公益信託基金」，在桃園女子監獄推動「貝齒護苗計畫」，讓牙醫師進監協助照顧嬰幼兒口腔健康。法務部長蔡清祥稱讚，本計畫一面降低收容人擔憂，一面加強復歸社會的能力，「一舉數得！」

蔡清祥致詞時指出，這次「貝齒護苗專案」為攜子入監的女性收容人之嬰幼兒檢查及治療牙齒問題，並提供正確衛教資訊及補助育兒物資，透過提升育兒照顧知能及充實照顧資源，一方面降低影響女性收容人在監時的擔憂，一方面也增強了其日後復歸的正向能力。他更提到，未來要擴大在台中女監與高雄女監辦理。

他也提到自己2019年率先推動的「2歲以上的受攜幼兒於日間送托幼兒園方案」，將幼兒於日間至幼兒園就讀，接受與一般兒童無異的受教機會，指導生活常規及提供各項身心發展之學習，保障收容人子女之學習權，以利回歸家庭的銜接，就是展現政府對兒童照護的重視。另外也提到去年協助宜蘭監獄17位弱勢受刑人完成假牙製作及配戴以改善其等生活品質，並建立自信的政策。蔡清祥感謝企業界對於這些政策的投入，加強收容人未來復歸社會的能力，並減少再犯率發生，促進社會和諧。

▲台高檢檢察長、更生保護會董事長邢泰釗。（圖／記者吳銘峯攝）

至於臺灣更生保護會董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗致詞時，提到這次「貝齒護苗計畫」主要配合法務部「援助家庭」政策，有感於矯正機關女性收容人攜帶3歲以下子女入監服刑者，多屬經濟弱勢一群，年幼子女普遍有齲齒及營養問題。因此更保於今年起，在桃園女子監獄提供專業口腔診療及保健服務，以及牛奶、營養副食品、童裝和急診掛號等資源協助。

刑泰釗強調，希望透過專業牙醫師定期入監宣導正確潔牙觀念、一對一檢查女受刑人之嬰幼兒牙齒生長情況；另外也提供貧寒女受刑人嬰幼兒物資補助，以協助其妥適照顧嬰幼兒並減緩其經濟壓力。

▼桃園女監貝齒護苗計畫。（圖／記者吳銘峯攝）