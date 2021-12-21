為第三航廈備人才！桃機和高餐簽合作意願書　將提供實習機會

▲桃機與高餐簽訂合作意願書。（圖／桃機提供）

記者許維寧／台北報導

為培育機場營運專業人才，桃園國際機場公司今（12/21）與國立高雄餐旅大學簽署產學合作意願書，未來將透過產學交流，將機場營運結合學界人才資源，除了提升機場營運品質外，預計也將提供在校生實習機會。

今桃園機場公司董事長林國顯與國立高雄餐旅大學校長陳敦基簽署產學合作意願書，主要內容包括產學交流、參訪見習、人才培育、實習機會及其他雙方同意合作之事項。詳細實習機會目前還在規劃中。

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林國顯表示，桃園機場是服務大聯盟，除了服務旅客，在經營管理上，更經常需要與CIQS、航空公司、商業服務業者等密切合作，以提升機場服務品質，而高雄餐旅大學正是以培育航空運輸及觀光服務人才，機場公司希望能藉合作從學界吸取建議，促進學界與產業界的雙向交流。

桃機公司也表示，面對後疫情時代和展望未來第三航廈落成，高餐設有航空暨運輸服務管理系，2008年獲「國際航空運輸協會」（IATA）及「全球旅行公會聯盟」（UFTAA）授權成立大中華地區首座訓練中心，在航空運輸及觀光服務領域持續培育人才和儲備幹部，機場公司盼能借重高餐育才經驗和學術資源，進行實務合作和經驗交流。

桃機公司說，機場公司與高餐透過合作意願書未來將有更廣泛及更深度的合作與交流，為雙方培育更多優秀人才並持續為航空業注入新血。