桃園機場One ID通關試辦上路　智慧機場刷臉通關超Easy！

▲桃園國際機場董事長林國顯領航桃機邁入智慧時代，推動One ID臉部辨識智慧通關服務，12月15日起全面試辦，年滿20歲以上的旅客即可申請。（採訪撰稿╱記者陳珊珊；攝影剪輯╱記者吳杰澄）

記者陳珊珊／桃園採訪報導

今年度桃園機場、松山機場陸續啟動智慧通關服務，掌握全球機場航廈的發展潮流，引入許多先進科技，提升效率與服務品質，桃園機場董事長林國顯讓智慧機場的藍圖一一成真。今天就跟著記者的腳步一起去桃園機場看看，利用科技為旅客打造創新、快速、安全且便利的服務。

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▲民眾在飛出國前有不少程序需要處理。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

▲桃園機場全面智慧化，推動One ID臉部辨識智慧通關服務。

拉著行李準備辦理登機，民眾在飛出國前有不少程序需要處理，現在透過智慧科技，縮短時間，便利又快速！桃園機場推出的One ID臉部辨識智慧通關服務，將旅客的護照、登機證與臉部特徵3合1，以「臉」做為通關流程的單一身分證件，只要「掃臉」就能通關登機，讓旅程從出發到搭上飛機的手續簡單快速，多了更多愜意時間。

▲▼One ID將旅客的護照、登機證與臉部特徵3合1，旅客只要「掃臉」就能通關登機。

民眾盛先生分享，「我會想要使用One ID，因為它可以讓我從安檢到登機，整個通行都是很快速的，我不用匆匆忙忙趕到登機口，可以有更多時間逛免稅店，悠哉地購物」。民眾王小姐說：「我覺得One ID滿方便的！我過安檢跟登機只要掃臉就可以過去了，加上他們剛剛跟我說，我的資料在航班起飛之後就會被刪除，我覺得這樣滿好的，比較安全且放心」。

▲▼旅客透過One ID臉部辨識智慧通關服務，快速搞定通關、登機，省下許多時間。

旅客在報到櫃台、自助報到機台或是安檢閘門機台3個地方，都能建立One ID資料，當次通關登機，在班機起飛後，資料就會被刪除，確保旅客個資不外洩。面對疫情，桃園機場大量建構非接觸式服務，消毒清潔工作也不馬虎，全面加強、加深清消作業，民眾會直接觸摸到的物件，像是扶手全天候自動消毒，另外也引進消毒型機器人，進行大範圍多次清消，減少第一線清潔員受到感染的風險，給旅客安心的環境，也為台灣嚴守國門。

▲消毒型機器人每天進行大範圍多次清消。

▲扶手全天候自動消毒，給予旅客安心環境。

※One ID臉部辨識智慧通關服務，12月15日起全面試辦，年滿20歲以上的旅客即可申請。了解更多 > https://bit.ly/3m7j942

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