宏都拉斯總統葉南德茲訪台　3子女都在台灣工作求學

▲葉南德茲第四度訪台，祝賀彼此建交80週年。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中華民國與宏都拉斯建交80週年，宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）12日晚間7點40分正式抵台，並在桃園國際機場向現場人員揮手致意，隨後與我外交部人員一同離開。

外交部12日說明，宏國總統葉南德茲伉儷應我國政府邀請，在外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）夫婦等陪同下，在11月12日至14日率團來台訪問。根據規劃，總統蔡英文預計13日上午在總統府會晤葉南德茲，並設午宴接待，彼此祝賀建交80週年。

總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文代表我國政府及人民，誠摯歡迎我國友邦元首率團來訪，目前葉南德茲總統的3名子女也在台灣工作或求學，如今適逢兩國建交80週年，葉南德茲來訪別具重要意義。

張惇涵指出，長期以來，兩國在經貿、公衛、教育、社福、基礎建設、婦女賦權及農漁業等各項領域緊密合作，而在葉南德茲主政下，兩國合作範圍更加廣泛，友好情誼更為提升。

外交部指出，這是葉南德茲第四度訪台，本次訪團成員還有宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）夫婦、財政部長馬塔（Luis Mata）夫婦、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等重要官員共11人。

▼宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

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