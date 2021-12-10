飛安巡查車視角解密桃園機場　瞬吸十萬民眾朝聖「又帥又酷」

生活中心／綜合報導

「好想出國」是現在許多民眾心中的期盼！儘管歷經新冠肺炎疫情侵擾，讓不少人生活習慣產生巨大變化，但堅守國門第一線的桃園國際機場，卻用現代科技讓機場展現更多元面貌，不僅全面整修硬體設施，更著重軟體的互動，讓機場不再只是出入境的過度，旅客能重新感受桃園機場「心」的溫度。

桃園機場首開全國機場先例，打造虛擬實境觀景台，在無法出國的時刻，透過網路重新認識「好久不見」的桃園機場，還有一系列網站尋寶活動，12/19前線上賞飛機還能拿好康。此外，多數人較陌生的跑道運作，也透過帥氣的飛安巡查車視角，體驗機長跟航站人員的工作日常，讓人更期待解封飛上青天的時刻到來。

桃園機場VR觀景台線上看：https://taoyuan-airport.720view.com.tw/vr.html

首度打造的數位觀景台網站，透過720度環景虛擬實境(Virtual Reality)互動科技，讓民眾即使無法出國，也能看到桃園機場開闊美景及機場運作。真實呈現南、北側觀景台樣貌，可一次飽覽觀景台白天、黃昏及夜晚的景象，同時搭配小地圖呈現週邊高鐵特區、臺灣海峽及竹圍漁等地景環境，讓人彷彿身臨其境，在家也能來一趟心靈神遊的充電旅程。

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▲透過720度環景虛擬實境互動科技，讓民眾即使無法出國，也能看到桃園機場開闊美景及機場運作。

而多數人不常接觸到的跑道作業，帥氣的飛安巡查車則以第一視角帶著民眾體驗。除了南北兩條跑道之外，桃園機場共有39條滑行道，總長度超過27公里，是維持機場運作的任督二脈，主跑道中心線是醒目的白色，支線滑行道則為鮮豔的黃色；而夜間的璀璨燈光，除絕美外更肩負導引飛機降落的重責大任，「進場燈」、「著陸區燈」是機長著陸前最先看到的燈號，再藉由「精確進場滑降指示燈」判斷下滑角度是否正確，出現兩紅兩白的燈號，就是旅客平安回家的安全密碼，下次出國還不跟朋友秀一波，叫你「跑道知識王」也不為過！

維持24小時營運的桃園機場跑道秩序，機坪工作人員的重要性不言可喻。偌大的停機坪分為四個區塊，「客運停機坪」透過空橋，能讓旅客直接進入機場大廳，乘載旅客的空橋共有72座，總高度比4座101加總還高，讓旅客舒適步入機場大廳，其中第二航廈C2及D6配置3座空橋，可供A380的大型雙層航機使用，減少旅客等待的不便。

而「遠端停機坪」則得靠巴士接駁旅客，身著反光背心，手持發光棒的地勤人員，則是擔任指引飛機滑行到正確位置的關鍵角色，指揮航機停靠的英姿讓網友留言大讚：「看到了不一樣的機場視角，真的太帥太酷了！」

從空橋、行李載運、食勤補給、加油、飛機拖運，桃園機場也特別製作360度環景影片，讓民眾在不能出國的此刻，一窺機場內的秘辛。有別以往只能在大廳觀看飛機起落，虛擬實境觀景台及影片讓機場與人更有溫度的連結，下次到訪桃機，不妨對照影片，更深入體驗堅守國門第一線，桃園機場的點點滴滴。