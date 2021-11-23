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桃機出境可「刷臉」！　One ID臉部辨識通關12月開放民眾體驗

▲▼桃機試辦One ID臉部辨識系統。（圖／機場公司提供）

▲桃機One ID臉部辨識系統目前進入測試期，未來預計可刷臉出關。（圖／機場公司提供）

記者許維寧／台北報導

未來搭機出國靠刷臉就搞定！桃機公司今天（11/23）表示，為了提升機場運作效能，將自12月15日起試辦「One ID臉部辨識系統」讓通關、登機流程更快速，同時減少不必要接觸強化防疫。機場今天開始邀集駐站單位進行壓力測試，12月1至14日間安排每日兩航班、並於12月15日起正式試辦。

桃機公司今天表示，將於12月15日起試辦「One ID臉部辨識系統」，今天起正邀集各單位進行壓力測試。機場公司總經理但昭璧表示，國際航空運輸協會（IATA）2019年便開始推廣「One ID」計畫，提倡以生物辨識技術讓旅客方便登機，受到疫情影響非接觸式服務更顯重要。機場公司自2019年起即進行規劃，期望透過科技縮短排隊等待的時間。

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目前One ID試辦作業設置於第二航廈，旅客可在航空公司報到櫃檯、自助報到機或安檢口閘門掃描登機證及護照後，拍攝臉部特徵建立資料，之後在進入管制區或於試辦的C6、D5登機門時，於閘門掃描臉部特徵後即可完成身分識別。

機場公司說明，「One ID臉部辨識系統」只需透過鏡頭讀取臉部特徵，就能快速辨識身分通過閘門、減少排隊時間，目前旅客於安檢口、登機門身份識別均要仰賴人工查驗護照和登機證，預計該系統也可有效節省人力。另外，疫情期間亦有助防疫，除可減少接觸外，透過閘門結合體溫偵測功能，旅客在進入安檢閘門時即可自動量測，一旦體溫超過37.5度將有紅燈警示。

至於民眾擔心生物資訊有資安疑慮，機場公司也說，該系統測試期間採自願性方式，旅客可自行決定是否於報到時建立專屬資料。資料僅用於驗證乘客身分與當次登機旅程，並使用封閉VPN網路傳輸，在班機起飛後自動刪除。欲搶先體驗的民眾可於9號和18號報到櫃檯、自助報到機台與安檢口建立資料，但若民眾有輪椅等特殊需求或與嬰幼兒同行，則須依照原通關流程。

▲▼桃機試辦One ID臉部辨識系統。（圖／機場公司提供）

▲桃機試辦One ID臉部辨識系統，目前邀集內部員工測試中，也開放民眾搶先體驗。（圖／機場公司提供）

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