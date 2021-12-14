　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃機第三航廈工程開工　工程會建議設首座「防疫工寮」

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者陳家祥／台北報導

桃園機場第三航廈主體工程已開工，針對外籍移工的問題，行政院政務委員兼工程會主委吳澤成14日表示，已建議桃機公司規畫防疫規格的移工宿舍，讓移工就近檢疫隔離，並提高整體的宿舍水準。不過，此計畫專案需提報中央流行疫情指揮中心通過才行。

桃機T3主體航廈土建工程動工，指揮中心核准337名移工入境，14日有216人在入境，將依規定先暫住防疫旅館進行隔離及自主健康管理，確認健康無染疫情形後始能進駐工地。

面對國內防疫旅館不足的問題，吳澤成指出，第三航廈工寮已興建移工宿舍，他已向桃機公司建議，未來施工處最多將有2000多位移工來來去去，應直接規畫成符合中央流行疫情指揮中心防疫規格的房間，多蓋1、2棟，讓移工可以就近檢疫隔離。

此外，吳澤成也建議，基於人道考量，桃機應該要提高移工宿舍的整體水準，台灣要蓋國際級的航廈，移工宿舍當然也要有一定品質，目前桃機公司正與興建業者協議中。

工程會副主委顏久榮補充，第三航廈工寮防疫規格，絕對會與防疫旅館、檢疫隔離所完全一樣，採1人1室，不會放寬標準，結束入境管制後，移工在工寮則是2人一室。由於計畫需要專案要提報中央流行疫情指揮中心，未來若通過，將有兩道防線確認防疫情形，桃園市政府衛生局負責稽查，交通部抽查。

工程會認為，防疫規範應有一致性，移工入境均應依CDC規定，先至集中檢疫所或防疫旅館進行隔離及自主健康管理，確認健康無染疫情形後始能進駐工地。

至於部分機關所提以工地宿舍作為防疫宿舍的構想，工程會強調，事前仍須經過CDC及地方政府核准，且過程須由CDC、地方政府及主管機關抽查及管理。

▲▼桃園機場第三航廈。（圖／桃機提供）

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
蔡依林被爆「出席林秉樞母告別式」！　經紀人回應了
董至成認了做整形手術！　「只動1部位」五官大變回春
快訊／爆激烈槍戰「台籍藥頭遭擊斃」　柬埔寨肅毒局攻堅製毒廠
北市爆「Ct值12個案」解隔返家才確診　匡列4家人採檢結果曝
快訊／理科先生發聲！曝決定離婚關鍵　首談前妻：她有遠大夢想
正妹飛行員到台灣了　抵松山機場喝珍奶
抽中現賺24萬！瑞鼎將開放申購　暫定價曝光
北市爆有「新案未公布」！　指揮中心回應了
20歲男亂刀殺阿嬤！偷11萬去色情按摩　「令人髮指」求重刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

要發了！默克砸170億投資高雄　 陳其邁：打造全球最強半導體聚落

侯友宜臉書千字文談公投　鄭文燦：侯走自己的路應尊重

柯文哲爆1例新案「解隔後驗出確診」　Ct值偏低！北市研擬加測抗體

蔡依林遭爆去林秉樞母告別式　林還發豪語「想追也追得到」

桃機第三航廈工程開工　工程會建議設首座「防疫工寮」

傳民進黨派謝震武選台北市長　柯文哲：黃珊珊比任何人都好

侯友宜千字文被圍剿　柯文哲：民主國家有「不表態的自由」

議員質疑禾馨「刻意多開瓶」　黃珊珊：須先比對預約、注射數

30類從業人員強制打2劑疫苗　北市籲中央「建立罰則」

早預期2018公投綁大選亂象　中選會開會求延辦「民進黨無人出席」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

餓壞鬣狗尾隨猛攻激烈追逐　食蟻獸拚命狂奔秒鑽土裡躲避！

要發了！默克砸170億投資高雄　 陳其邁：打造全球最強半導體聚落

侯友宜臉書千字文談公投　鄭文燦：侯走自己的路應尊重

柯文哲爆1例新案「解隔後驗出確診」　Ct值偏低！北市研擬加測抗體

蔡依林遭爆去林秉樞母告別式　林還發豪語「想追也追得到」

桃機第三航廈工程開工　工程會建議設首座「防疫工寮」

傳民進黨派謝震武選台北市長　柯文哲：黃珊珊比任何人都好

侯友宜千字文被圍剿　柯文哲：民主國家有「不表態的自由」

議員質疑禾馨「刻意多開瓶」　黃珊珊：須先比對預約、注射數

30類從業人員強制打2劑疫苗　北市籲中央「建立罰則」

早預期2018公投綁大選亂象　中選會開會求延辦「民進黨無人出席」

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時：妳從來沒做

遭名嘴爆料「出席林秉樞母告別式」！　蔡依林經紀人發聲了

年終升級家電最划算！多樣豪禮滿額贈、會員再享百萬回饋　升級家電、年終採購一次備齊

光洋科遭指被禁開股臨會「還照收委託書」　金管會：依法處理

「35KG巨嬰汪」排隊跟貓爭腿上寶位　零距離逼視媽無奈：太近了

老公1天只給58元家用！　她「新婚1週就受不了」崩潰喊離婚

若愛上同一女孩？　周予天、婁峻碩回答超勁爆...全場嚇傻

七、八年級生的經典回憶　前3名懷舊人氣卡通開播逾20年人氣不減

沒打疫苗死更快！「未接種者」占重症、死亡患者人數超過一半

台電爆炸事故「賠1元」遭轟　台電董座：個案方式賠償辦理

政治熱門新聞

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

侯友宜晚間扔公投震撼彈「風向亂爆」

藍綠都圍剿！　侯友宜千字文挨批俗辣

國軍臂章有大中國思想？綠委籲改台灣黑熊

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投

央視稱台青年吃胖躲兵役！國防部回擊了

館長讚侯友宜超越藍綠：打臉國民黨

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

Ct值偏低！柯文哲爆1例新案：解隔後確診

快訊／四大公投1982萬人有投票權　通過門檻495萬票

蔡依林去林秉樞母告別式？　林還發下這豪語

陳玉珍4字成語評侯友宜千字文　無奈嘆「臨表涕泣、不知所云！」

公投不是圈叉題　侯友宜千字文反擊

特斯拉全球供應商董座表態：「絕對不同意」反萊豬公投！

更多熱門

相關新聞

安心接種專案受理1464案件　菲國女士好感謝

安心接種專案受理1464案件　菲國女士好感謝

菲律賓籍女士瑪麗（化名）以商務事由訪臺，因嚮往臺灣經濟及生活環境，至今滯臺10年靠打工維生未有合法身分，今（11）日由友人陪同至臺北車站施打疫苗，行前多方確認政府「安心接種專案」不查處的規定，完成施打後仍不敢置信，直呼「好感謝」，讓在臺外來人口在疫情嚴峻無助之中感受到滿滿的溫暖。

飛安巡查車視角「解密桃園機場」十萬民眾朝聖「又帥又酷」

飛安巡查車視角「解密桃園機場」十萬民眾朝聖「又帥又酷」

7成移工到北車施打疫苗　勞動部已派18個通譯人員到場協助

7成移工到北車施打疫苗　勞動部已派18個通譯人員到場協助

「移工轉移民」有望明年上路　勞長：初步規劃需符合3要件

「移工轉移民」有望明年上路　勞長：初步規劃需符合3要件

「四不」宣導鼓勵移工安心接種疫苗

「四不」宣導鼓勵移工安心接種疫苗

關鍵字：

工程會桃園機場移工

讀者迴響

熱門新聞

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

蔡阿嘎開2職缺「薪水曝光」　網驚：假的吧

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

賴薇如反擊了「我都喝紅茶」！

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面