桃機第三航廈工程開工　工程會建議設首座「防疫工寮」

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）



記者陳家祥／台北報導

桃園機場第三航廈主體工程已開工，針對外籍移工的問題，行政院政務委員兼工程會主委吳澤成14日表示，已建議桃機公司規畫防疫規格的移工宿舍，讓移工就近檢疫隔離，並提高整體的宿舍水準。不過，此計畫專案需提報中央流行疫情指揮中心通過才行。

桃機T3主體航廈土建工程動工，指揮中心核准337名移工入境，14日有216人在入境，將依規定先暫住防疫旅館進行隔離及自主健康管理，確認健康無染疫情形後始能進駐工地。

面對國內防疫旅館不足的問題，吳澤成指出，第三航廈工寮已興建移工宿舍，他已向桃機公司建議，未來施工處最多將有2000多位移工來來去去，應直接規畫成符合中央流行疫情指揮中心防疫規格的房間，多蓋1、2棟，讓移工可以就近檢疫隔離。

此外，吳澤成也建議，基於人道考量，桃機應該要提高移工宿舍的整體水準，台灣要蓋國際級的航廈，移工宿舍當然也要有一定品質，目前桃機公司正與興建業者協議中。

工程會副主委顏久榮補充，第三航廈工寮防疫規格，絕對會與防疫旅館、檢疫隔離所完全一樣，採1人1室，不會放寬標準，結束入境管制後，移工在工寮則是2人一室。由於計畫需要專案要提報中央流行疫情指揮中心，未來若通過，將有兩道防線確認防疫情形，桃園市政府衛生局負責稽查，交通部抽查。

工程會認為，防疫規範應有一致性，移工入境均應依CDC規定，先至集中檢疫所或防疫旅館進行隔離及自主健康管理，確認健康無染疫情形後始能進駐工地。

至於部分機關所提以工地宿舍作為防疫宿舍的構想，工程會強調，事前仍須經過CDC及地方政府核准，且過程須由CDC、地方政府及主管機關抽查及管理。