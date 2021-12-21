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高雄宣布老人到合約診所打疫苗送500元禮券　只限今明兩天　

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲高雄75歲以上長者於今明兩日到「診所」施打疫苗送500元禮券。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者許宥孺／高雄報導

為提高市民接種疫苗意願，高雄市衛生局今(21日)宣布，設籍高雄市75歲以上長輩，今明兩日於297家COVID-19疫苗合約診所完成接種者，不限疫苗種類與劑次，都可獲贈超商或超市500元禮券。

高雄市衛生局表示，目前全球Omicron變異株疫情於各國持續盛行，呼籲符合疫苗接種資格的民眾，儘速前往COVID-19疫苗合約院所或社區接種站完成接種。

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▲高雄老人到合約診所打疫苗送「500元禮券」 只有今明兩天。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄老人到合約診所打疫苗送「500元禮券」 只有今明兩天。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局指出，尤其拜託設籍高雄市75歲以上長輩，於22日前，至COVID-19疫苗合約診所完成接種疫苗，不限疫苗種類與劑次，都可獲贈超商或超市500元禮券。衛生局提醒，須先向診所預約，合約診所清單可上衛生局網站查詢。

▲高雄老人到合約診所打疫苗送「500元禮券」 只有今明兩天。（圖／高雄市衛生局提供）

▲賣場也有增設接種站，不過此波無贈送禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

此外，今(21日)起在家樂福、大潤發、丁丁藥局部分門市，陸續再開莫德納疫苗接種站，包含家樂福(新楠店、五甲店、鼎山店、愛河店)、丁丁藥局(興楠店、明誠店)，也新增大潤發(鳳山店)。

衛生局強調，為有效避免秋冬疫情發生，籲請市民儘速前往接種，不論是第一、二劑或是間隔五個月之後的加強劑務必要打好打滿，降低感染或重症風險。

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