高雄宣布老人到合約診所打疫苗送500元禮券　只限今明兩天　

▲高雄75歲以上長者於今明兩日到「診所」施打疫苗送500元禮券。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者許宥孺／高雄報導

為提高市民接種疫苗意願，高雄市衛生局今(21日)宣布，設籍高雄市75歲以上長輩，今明兩日於297家COVID-19疫苗合約診所完成接種者，不限疫苗種類與劑次，都可獲贈超商或超市500元禮券。

高雄市衛生局表示，目前全球Omicron變異株疫情於各國持續盛行，呼籲符合疫苗接種資格的民眾，儘速前往COVID-19疫苗合約院所或社區接種站完成接種。

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▲高雄老人到合約診所打疫苗送「500元禮券」 只有今明兩天。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局指出，尤其拜託設籍高雄市75歲以上長輩，於22日前，至COVID-19疫苗合約診所完成接種疫苗，不限疫苗種類與劑次，都可獲贈超商或超市500元禮券。衛生局提醒，須先向診所預約，合約診所清單可上衛生局網站查詢。

▲賣場也有增設接種站，不過此波無贈送禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

此外，今(21日)起在家樂福、大潤發、丁丁藥局部分門市，陸續再開莫德納疫苗接種站，包含家樂福(新楠店、五甲店、鼎山店、愛河店)、丁丁藥局(興楠店、明誠店)，也新增大潤發(鳳山店)。

衛生局強調，為有效避免秋冬疫情發生，籲請市民儘速前往接種，不論是第一、二劑或是間隔五個月之後的加強劑務必要打好打滿，降低感染或重症風險。

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