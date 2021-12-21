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社會 社會焦點 保障人權

挨批挪用高雄氣爆3億善款　陳菊告國民黨3民代誹謗結果出爐

▲▼國家人權委員會舉辦「2021人權發展國際研討會」，人權會主委陳菊致詞。（圖／國家人權委員會提供）

▲陳菊不滿被質疑挪用高雄氣爆善款，控告民代誹謗結果不起訴。（資料照／國家人權委員會提供）

記者劉昌松／台北報導

監察院長陳菊不滿遭質疑，在高雄市長任內挪用氣爆捐助善挪用，控告國民黨立委曾銘宗、許淑華、高雄市議員陳麗娜等3人涉嫌加重誹謗等罪，台北地檢署根據監察院報告，認定總數3億元的善款，確有部分被用到與氣爆無直接關係的推廣觀光、消防局薪資管理系統，認為曾等3人基於監督時政，縱使言論尖酸，也不構成妨害名譽，21日處分不起訴。

2019年總統大選前，曾銘宗等人9月3日在立法院召開記者會，質疑「高雄氣爆善款成陳菊小金庫，違反公益勸募條例」，「陳菊政府私下將善款轉給觀光局，觀光局又挪用150萬元善款，根本就是拿公務員出差旅費當豪華出國團使用」，「選舉前補助民眾前往台中賞花博」。

陳菊認為這些都是不實指控，委由律師到台北地檢署控告曾等人涉嫌加重誹謗、誹謗等罪嫌。

但監察院曾在2021年4月公布高雄氣爆善款運用情形調查結果，高雄市觀光局的「日本大阪高雄觀光推廣計畫」中，勞務採購案180萬元，其中150萬元是氣爆善款支應；另外氣爆善款還被用來改善消防局的薪資管理系統，還花了19萬6100元汰換消防局值班台53張座椅，花8萬9561元搭設遮陽棚保護救災車輛。

監察院調查認為，這些用途的確與民眾當初未氣爆事件捐款3億多元，應該尊重捐款者意願，專款專用，但這樣的支用情形，讓外界質疑挪用，導致社會觀感不佳，恐將影響捐款者未來捐款意願，實有未洽。

檢察官因此認為，曾銘宗等人的質疑，並非全然虛構，雖然有關補助民眾去台中賞花博的部分，經調查其實是廠商沿用高市府先前推出的「四季逍遙遊」名稱辦活動，和市府沒有關係，屬於「烏龍爆料」，但也同時顯示民代的聯想只是誤會，沒有妨害名譽的主觀犯意。

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