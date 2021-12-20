高雄跨年晚會嘻哈雙金加持！Leo王嗨唱新歌　ØZI壓軸登場迎2022

▲跨年倒數！嘻哈雙金Leo王、ØZI將於高流舞台登場。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

跨年倒數！高雄市政府今(20日)再公布高流舞台卡司，「嘻哈金曲歌王」Leo王、跨年前壓軸「嘻哈金曲新人王」ØZI陪伴民眾一起迎接2022年，雙金嘻哈卡司加盟表演，集結多元演唱風格，雙舞台隔海進行搖滾嘻哈音浪大PK，讓高雄跨年熱鬧非凡。

「2022高雄跨年晚會」做為台灣燈會在高雄會前會，首創雙舞台、雙製播規格，呼應燈會雙場域。「高流舞台」位於剛開幕啟用的高雄流行音樂中心、「蓬萊舞台」則位於高雄港棧庫群，透過美麗潔白的大港橋串連二大舞台，讓粉絲可近距離兩邊跑場。

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▲「嘻哈金曲歌王」Leo王延續高雄大港開唱熱情迴響，期待炒熱跨年氣氛。（圖／高雄市文化局提供）

Leo王表示這次跨年要帶來新歌《白飯》，他說：「當初就是在今年高雄的大港開唱發表這首歌，那時受到熱情迴響給我很多信心，期待這次能用這首歌炒熱跨年氣氛。」而甫推出全新單曲《HAIR TIE》的ØZI將在跨年前壓軸登場，同樣透露將為大家帶來新歌迎接新年。

談到對於高雄特別的回憶，Leo王回憶道：「我在大學前都是住在高雄，從陽明國小、陽明國中，再到高師大附中，會騎摩托車之後，很常去西子灣看猴子，我對猴子似乎有莫名的興趣。」

▲「嘻哈金曲新人王」ØZI跨年前壓軸登場。（圖／高雄市文化局提供）

ØZI表示自己第一次站上跨年舞台就是在高雄，他說：「高雄對我來說是一個很熱情的城市，就跟它的氣溫一樣，每次來高雄不管是演出或是跟朋友hang out，都可以感受到各種熱情。」

Leo王也向粉絲們喊話：「海邊，山邊，還有音樂，多好，歡迎大家來高雄一起跨年!」ØZI也說：「希望大家能跟我一起在高雄，感受高雄熱情的溫度。」兩人都十分期待這次在高雄跨年演出，相揪12月31日歌迷們高流舞台見！

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