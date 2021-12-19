女騎士不要命！闖紅燈險被輕軌撞　員警目睹直接攔下：妳完了

▲女騎士闖紅燈差點撞上輕軌。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌鼓山段才試營運第3天，19日上午就有一名沈姓女騎士闖紅燈穿越輕軌軌道，差點撞上輕軌，危險行徑剛好被列車上的乘客錄下，全車驚呼「好危險喔」、「夭壽」，而剛好對向停等紅燈的員警也目睹違規行為，掉頭將沈女攔下，直呼：「妳完了！」

有網友在臉書社團表示，原本今天要來體驗輕軌鼓山到美術館段，意外被我錄到DRG女硬闖，可惜車牌糊爆，但還是一個字，爽，DRG當場踢到鐵板。

▲女騎士闖紅燈差點撞上輕軌，列車乘客全被嚇壞。（圖／翻攝自翻轉台灣交通違規交流社團）

根據網友錄下畫面，輕軌列車當時正穿越路口，未料卻有一名女騎士冒險闖紅燈穿越輕軌軌道，列車長緊急按喇叭示警，女騎士差點就被列車撞上，車上乘客驚呼：「好危險喔」、「夭壽」、「怎麼會這樣」、「剛好有警察」。

高捷公司向警方報案後，經調查，這起案件發生在19日上午11點33分，鼓山派出所黃姓員警於事發當時行經鼓山二路、北斗街口停等紅燈時，發現對象一名19沈姓女子闖紅燈，立刻上前攔查並連說：「妳完了！妳完了！」，依道路交通管理處罰條例第53條之1規定，可處新台幣3600元以上1萬800元以下罰鍰。

▲員警正在對向停等紅燈，立刻掉頭將沈女攔下。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，本案發生的鼓山二路與北斗街口的輕軌號誌已運行已久，並非新通車路段，機車騎士對輕軌號誌明顯輕忽，若發生危險後果不堪設想，且嚴重影響乘客權益。高雄捷運公司已主動與鼓山分局聯繫，將檢具相關事證，對該名違規騎士提告涉嫌違反刑法公共危險罪。

高雄輕軌鼓山段16日起進入試營運階段，新增C18鼓山、C19馬卡道以及C20臺鐵美術館等三站，市府推出「免費搭乘」好康服務，即日起至2022年1月2日止，可全面免費搭乘高雄輕軌。

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