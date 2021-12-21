闖紅燈遭賓士攔腰撞！他「瞬間位移3車道」　2男受傷送醫

記者許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區21日深夜發生一起車禍，導致雙方駕駛都有多處受傷，車頭幾乎半毀。警方調查，魏姓男子駕駛玫瑰金色的自小客車闖紅燈，撞上黑色賓士車，雙方經酒精濃度檢測為0。

▲兩部自小客車發生擦撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲兩車瞬間位移到對向車道。（圖／記者許宥孺翻攝）

監視器畫面曝光，這起交通事故發生在21日深夜3點多，兩部自小客車在中山二路和青年一路口發生擦撞，由於撞擊力道相當大，幾乎噴了3個車道，地上全是碎片，車頭幾乎半毀。

消防局獲報派遣救護車到場處理，肇事的29歲魏姓男子頭部、腳步明顯受傷，而開黑色賓士車的21歲魏姓男子也有多處受傷，由救護人員檢傷後包紮送醫。

▲▼兩部自小客車頭均半毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，29歲魏姓男子開著玫瑰金色自小客車，沿青年一路西向東闖紅燈行駛，21歲魏姓男子則是開賓士車沿中山二路外快車道南向北行駛，1方車右前車身與2方車車左前車頭碰撞後致肇事，雙方當事人經酒精濃度檢測皆為0.00mg/L。

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