用生命當警察！抓捕陳進興、吳俊卿都是他　朱宗泰「任務結束」

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

近年罹患咽喉癌接受化療的雲林縣警察局長朱宗泰，日前傳出病危轉入加護病房，今（20)日仍不敵病魔，下午1時57分在台大醫院雲林分院病逝，享壽61歲。

▲雲林縣警察局故局長朱宗泰是中央警官學校刑事警察學系第49期畢業，2020年9月25日榮任雲林縣警察局局長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局長朱宗泰於2020年9月到任，因積勞成疾，健康檢查時發現咽喉癌，在化療期間，針對警局各項事務均事必躬親，加劇癌細胞擴散，在今年11月12日在辦公中，忽感呼吸不暢，前往台大醫院雲林分院掛急診，陷入昏迷進入加護病房，並接收開刀治療，一度恢復狀況良好，住院中還關心雲林治安，想不到日前病情直轉直下。

▲警政署警政委員許錫榮、代理局長林振華率全體警察局同仁列隊敬禮送局長最後一程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

朱宗泰病逝消息傳回警局，瀰漫悲傷氣氛，大家等候老長官遺體護送車，將局長送回警局做最後巡視，卸下工作完成任務。

一名資深員警低調表示，若要我形容， 朱局長不只是一位工作狂， 他還用盡他自己剩餘生命的時間都在為警察工作治安、交通、為民服務而努力到最後一刻。在生時非常照顧 所有部屬， 讓所有同仁感到悲痛不已。我想跟他說，「您下輩子不要再當警察了，太辛苦了！」

▲警政署警政委員許錫榮、代理局長林振華率全體警察局同仁列隊敬禮送局長最後一程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

局長朱宗泰是中央警官學校（現改為警察大學）刑事警察學系第49期畢業，歷任內政部警政署刑事警察局偵查第三隊副隊長、檢肅科科長、偵查第四大隊大隊長、臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長、高雄市政府警察局左營分局分局長、三民第二分局分局長、內政部警政署秘書室主任、內政部警政署刑事警察局副局長，去年9月25日榮任雲林縣警察局局長。

回顧朱故局長37年來警察生涯，對於治安維護及犯罪偵防工作貢獻良多，因參與偵破「林春生、高天民、陳進興持槍擄人勒贖案」、「吳俊卿、華敏璽等槍擊殺人強盜集團案」等國內多起指標性重大刑案，對維護國家安全、社會秩序有卓越貢獻，並先後獲頒一次記二大功獎勵6次。

其餘推動各項警察工作及偵破刑案，有傑出表現，曾當選內政部模範公務人員、內政部警政署模範警察殊榮，另各項行政獎勵計獲嘉獎765次、記功159次、記一大功13次，特殊功績警察獎章2等3級1座。

▲局長夫人及其女兒向同仁致意「謝謝大家對局長的照顧」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

進入警界都在刑事系統服務的雲林縣警察局長朱宗泰，去年到任後，除了維護治安外，特別針對縣內行蹤不明129名失蹤人口釐清，啟動DNA尋親專案，幫失蹤者家屬圓夢；朱宗泰說，警察是悍將，治安穩定就要強化為服務，失蹤人口協尋是警察重要工作之一。

雲林縣曾於4年前某大樓進行拆除工程時發現一具白骨遺骸，經公布現場衣褲、皮夾、手錶、收音機、香菸盒等物品照片供民眾指認，立即有失蹤人口家屬向警方聯繫，懷疑該具白骨為失蹤多年的父親，經警方採取家屬DNA送鑑，鑑定結果雖與該具白骨無親屬關係，但卻在法醫研究所無名屍資料庫內，意外比中13年前在板橋藝術公園高鐵蓄水池所發現無名屍建檔資料，即為該位失蹤人口家屬失蹤已久的父親，也讓企盼的家屬能一償尋親的宿願。

▲朱宗泰病逝消息傳回警局，瀰漫悲傷氣氛，大家等候老長官大體護送車，將局長送回警局做最後巡視，卸下工作完成任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局長朱宗泰特別指示鑑識科，除對縣內長者及身心障礙人士加強指紋捺印建檔外，更進一步要求對於縣內已報案失蹤人口迄今仍未尋獲之家屬，派員溝通後採集直系血親家屬DNA，送「法務部法醫研究所資料庫」進行親緣比對。

朱宗泰今年五月接受《ETtoday新聞雲》專訪時曾表示，他會特別注重失蹤人口協尋，是因在刑事局任內，一起新北市案例，一位就學年齡女童失蹤，沒有就學紀錄，社會局請求協尋，追查後破案，女童已遭母親同居人殺害埋屍，發現失蹤人口很多是自殺，或是跟命案有關，第一時間接獲民眾報案，就啟動階層協尋「救一個算一個」，可以減少意外發生。

朱宗泰接受訪問時曾說，長期專責刑事工作，人脈、線報都在，要辦大案不是沒有，我會將偵辦技巧分享給警局同仁，到任後，根據資料及數據，顯示雲林縣治安、交通情況平穩，再來，就是服務，每一個失蹤人口家屬，都希望自己家人能回到家，老百姓的事就是我們的事，警察機關為公部門，我們有權力、責任及義務，盡各種方式找出失蹤人口，DNA尋親專案會持續以恆，幫家屬圓夢，為失蹤人口找回家的路。

▲雲林縣警察局故局長朱宗泰去年9月25日榮任雲林縣警察局局長，就職典禮上其神姿雄壯昂揚，勃發著凜然正氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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