　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／化療仍不忘老百姓的「大事」　除暴悍將朱宗泰最後身影曝

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局長朱宗泰生於49年10月10日，因積勞成疾，於今年12月20日14時溘然辭世，享年61歲，讓各界十分婉惜，今年5月《ETtoday新聞雲》於縣警局向朱宗泰局長進行專訪時，其實是朱局長正在化療期間，抗癌期的他當時雖因化療影響而白髮蒼蒼，談起工作仍是精神振奮，情緒激昂。

▲雲林縣警察局故局長朱宗泰是中央警官學校刑事警察學系第49期畢業，去年9月25日榮任雲林縣警察局局長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局故局長朱宗泰去年9月25日榮任雲林縣警察局局長，就職典禮上其神姿雄壯昂揚，勃發著凜然正氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年5月13日雲林縣警察局長朱宗泰接受專訪「獨／除暴悍將朱宗泰任局長　為失蹤人口找回家的路」時表示，來到雲林農業大縣、人口老化的城市，發現到治安並不是雲林最大的問題，所以在交通服務、勸導、安全、改善上與長者失蹤協尋的部分，需多加著重。

▲ 接受專訪的朱宗泰談及失蹤人口案，言語神情均流露出對其家屬的不捨。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 今年5月接受專訪的朱宗泰談及失蹤人口案，言語神情均流露出對其家屬的不捨。（圖／記者蔡佩旻攝）

視民如親的朱局長因對著失蹤者家人的不捨，極力推廣失蹤人口協尋，將其在刑事警察局畢生辦案的經驗希望留在雲林縣，傳承給雲林縣基層的員警、刑事警察，讓大家也能一起藉由「尋人」對於辦案技巧精進成長，讓雲林縣以後遇到相關案情，能再繼續傳承發輝更大的效果。

▲ 接受專訪的朱宗泰談及失蹤人口案，言語神情均流露出對其家屬的不捨。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 接受專訪的朱宗泰面對記者的詢問均傾身細聽，眼神尤為專注。（圖／記者蔡佩旻攝）

朱局長因參與偵破「林春生、高天民、陳進興持槍擄人勒贖案」、「吳俊卿、華敏璽等槍擊殺人強盜集團案」等國內多起指標性重大刑案，對維護國家安全、社會秩序有卓越貢獻。先後獲頒一次記二大功獎勵6次，曾當選內政部模範公務人員、內政部警政署模範警察殊榮，另各項行政獎勵計獲嘉獎765次、記功159次、記一大功13次，特殊功績警察獎章2等3級1座。

▲ 接受專訪的朱宗泰談及失蹤人口案，言語神情均流露出對其家屬的不捨。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「長期專責刑事工作，人脈、線報都在，要辦大案不是沒有，我會將偵辦技巧分享給警局同仁」朱宗泰接受專訪說道。（圖／記者蔡佩旻攝）

「用生命在當警察」，一名資深員警低調表示，局長雖然罹患食道癌，但不曾休長假，事必躬親，針對轄內所發生各類案件均以自身經驗加以指導，詳閱民眾報案的呈報單，直至夜半三更才就寢，許多同仁都曾力勸局長好好休息，可是局長卻總說，「我們閱案無數雖然在我們眼中都是小案件，但在每位報案民眾心中都是一件大事」，在最後一刻，上班中還與同仁在研究分析案情，忽然覺得呼吸不暢，原本要把會議開完，但在同仁極力強求下才終止會議，前往急診，送醫後即陷入昏迷。

另一名資深員警則低調表示，若要我形容， 朱局長不只是一位工作狂， 他還用盡他自己剩餘生命的時間都在為警察工作治安、交通、為民服務而努力到最後一刻。在生時非常照顧 所有部屬， 讓所有同仁感到悲痛不已。我想跟他說，「您下輩子不要再當警察了，太辛苦了！」

▲雲林縣警察局故局長朱宗泰是中央警官學校刑事警察學系第49期畢業，去年9月25日榮任雲林縣警察局局長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局故局長朱宗泰是中央警官學校刑事警察學系第49期畢業，2020年9月25日榮任雲林縣警察局局長，其在警界聲譽極佳，長年在刑事體系服務，照顧部屬，不遺餘力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「長期專責刑事工作，人脈、線報都在，要辦大案不是沒有，我會將偵辦技巧分享給警局同仁。」朱宗泰接受專訪說道，「每一個失蹤人口家屬，都希望自己家人能回到家，老百姓的事就是我們的事，警察機關為公部門，我們有權力、責任及義務，盡各種方式找出失蹤人口，DNA尋親專案會持續以恆，幫家屬圓夢，為失蹤人口找回家的路」。

▲雲林縣警察局故局長朱宗泰是中央警官學校刑事警察學系第49期畢業，去年9月25日榮任雲林縣警察局局長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲朱宗泰病逝消息傳回警局，瀰漫悲傷氣氛，大家等候老長官遺體護送車，將局長送回警局做最後巡視，卸下工作完成任務。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►用生命當警察！抓捕陳進興、吳俊卿都是他　朱宗泰「任務結束」

►獨／除暴悍將朱宗泰任局長　為失蹤人口找回家的路

►雲林縣警察局長朱宗泰上任！張麗善：刑事歷練深強化治安

►推動路口「停+讓」　雲林縣警局跨單位研商劃設標線

►失蹤人口家屬採DNA！　雲林警重燃尋親家屬希望

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
王力宏4.8億「吾疆」過戶蕾神　會計師：這關鍵繳稅差很大
他投資比特幣從社畜變大富翁！不用工作卻嘆：有錢很無聊
經濟部准了！台積電赴日建廠　明年動工
明天迎冬至！專家曝「開運8招」錯過等明年
李靚蕾選擇「微博重鎚王力宏」　網分析：懲罰程度最嚴格
小S被問王力宏「直接道歉」　脫口預言婚姻超慌：我開玩笑
小S被問王力宏「直接道歉」　脫口預言婚姻超慌：我開玩笑
重讀蕾神千字文！他嘆：早給足王力宏台階
李靚蕾重鎚王力宏！閨蜜侯佩岑生日「隔空送暖」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林森北酒店爆內鬼！偷賣高檔酒再回灌便宜貨　酒客花大錢當盤子

獨／化療仍不忘老百姓的「大事」　除暴悍將朱宗泰最後身影曝

CPR+AED救了他！花蓮翁失去生命跡象　救護員雙管齊下續命

家暴男疑妻外遇　闖北市東區服飾店「揮刀砍妻」遭路人壓制

豬舍髒水誆山泉水！彰化黑心商人狠撈3年　吐549萬換緩刑

酒後與友爆衝突！18歲男遭彈簧刀刺穿小腸、腎動脈　搶救15天不治

10多年白燒上億！日月潭向山旅館BOT案　業者批遭官僚坑殺

調查官「暗網」買真槍理由超詭異！　調查局開鍘記二大過免職

合夥不成竟私刑！男遭「火烤小鳥、逼吃屎」　9hrs後被丟包險沒命

兄大鬧父靈堂遭殺害！二弟都推給17歲堂弟：是他說要「處理」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

林森北酒店爆內鬼！偷賣高檔酒再回灌便宜貨　酒客花大錢當盤子

獨／化療仍不忘老百姓的「大事」　除暴悍將朱宗泰最後身影曝

CPR+AED救了他！花蓮翁失去生命跡象　救護員雙管齊下續命

家暴男疑妻外遇　闖北市東區服飾店「揮刀砍妻」遭路人壓制

豬舍髒水誆山泉水！彰化黑心商人狠撈3年　吐549萬換緩刑

酒後與友爆衝突！18歲男遭彈簧刀刺穿小腸、腎動脈　搶救15天不治

10多年白燒上億！日月潭向山旅館BOT案　業者批遭官僚坑殺

調查官「暗網」買真槍理由超詭異！　調查局開鍘記二大過免職

合夥不成竟私刑！男遭「火烤小鳥、逼吃屎」　9hrs後被丟包險沒命

兄大鬧父靈堂遭殺害！二弟都推給17歲堂弟：是他說要「處理」

只營業到明年1月！大稻埕知名餐酒館「行冊」還是沒撐過疫情

光洋科「突襲換董座」經部認無效！　市場派：深感遺憾、依法提訴願

媽媽驚喜現身差點逼哭王威晨　向天上父親喊話：等我追上你

公投開票》王高成／民進黨保住執政優勢　藍綠卻各有轉機與隱憂

德保拉獲獎穿吊嘎、坐搖椅拍影片　逗趣畫面球迷笑翻

說好的火辣呢？韓版《慾罷不能》網失望：就一般戀愛節目

統一獅是好球隊　布雷克：為隊友表現感到驕傲

王力宏4.8億「吾疆」過戶蕾神　會計師：這關鍵繳稅差很大

塞港蔓延到地中海、南非等港　估計明年年中才能緩解

蔡其昌要富邦悍將宣布事情一次集中　全場球迷歡呼聲不斷

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

社會熱門新聞

即／高雄驚爆殺人棄屍　山區尋獲遺體

即／太陽能大廠「聯合再生」頂樓竄火！

飲料店員工泡飲料給朋友喝　被判刑3個月

雲林縣警察局長朱宗泰癌逝　享壽61歲

國中生縱火燒棉被　住家起火父母送醫

高雄國中校花身中14刀　下半身赤裸慘死甘蔗園

安博盒子侵權高達10億　董座等11人遭移送

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

22歲男請朋友1杯飲料慘了　被老闆提告下場出爐

李靚蕾若證明這件事！王力宏恐得賠錢

李靚蕾「重鎚PO文」內幕曝　3關鍵未訴諸法律

高雄甜美國中校花朋友多　深夜接一通電話竟慘死

比特犬咬死男童　潘孟安曝認養最新進度

強插未滅菌尿管害他下體壞死！　護理之家判賠

更多熱門

相關新聞

用生命當警察　朱宗泰「任務結束」

用生命當警察　朱宗泰「任務結束」

近年罹患咽喉癌接受化療的雲林縣警察局長朱宗泰，日前傳出病危轉入加護病房，今（20)日仍不敵病魔，下午1時57分在台大醫院雲林分院病逝，享壽60歲。

欠9萬「每天還3千」　板車司機殺死討債的棄屍

欠9萬「每天還3千」　板車司機殺死討債的棄屍

雲林高人氣打卡點　「大埤稻草迷宮」回來了

雲林高人氣打卡點　「大埤稻草迷宮」回來了

雲林縣警察局長朱宗泰癌逝　享壽61歲

雲林縣警察局長朱宗泰癌逝　享壽61歲

殺人棄屍板車司機曝　自曝用這方式殺債主

殺人棄屍板車司機曝　自曝用這方式殺債主

關鍵字：

朱宗泰雲林縣警察局雲林失蹤人口刑事警察

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

BY2妹再爆綠了何猷君！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面