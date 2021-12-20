獨／化療仍不忘老百姓的「大事」　除暴悍將朱宗泰最後身影曝

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局長朱宗泰生於49年10月10日，因積勞成疾，於今年12月20日14時溘然辭世，享年61歲，讓各界十分婉惜，今年5月《ETtoday新聞雲》於縣警局向朱宗泰局長進行專訪時，其實是朱局長正在化療期間，抗癌期的他當時雖因化療影響而白髮蒼蒼，談起工作仍是精神振奮，情緒激昂。

▲雲林縣警察局故局長朱宗泰去年9月25日榮任雲林縣警察局局長，就職典禮上其神姿雄壯昂揚，勃發著凜然正氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年5月13日雲林縣警察局長朱宗泰接受專訪「獨／除暴悍將朱宗泰任局長 為失蹤人口找回家的路」時表示，來到雲林農業大縣、人口老化的城市，發現到治安並不是雲林最大的問題，所以在交通服務、勸導、安全、改善上與長者失蹤協尋的部分，需多加著重。

▲ 今年5月接受專訪的朱宗泰談及失蹤人口案，言語神情均流露出對其家屬的不捨。（圖／記者蔡佩旻攝）

視民如親的朱局長因對著失蹤者家人的不捨，極力推廣失蹤人口協尋，將其在刑事警察局畢生辦案的經驗希望留在雲林縣，傳承給雲林縣基層的員警、刑事警察，讓大家也能一起藉由「尋人」對於辦案技巧精進成長，讓雲林縣以後遇到相關案情，能再繼續傳承發輝更大的效果。

▲ 接受專訪的朱宗泰面對記者的詢問均傾身細聽，眼神尤為專注。（圖／記者蔡佩旻攝）

朱局長因參與偵破「林春生、高天民、陳進興持槍擄人勒贖案」、「吳俊卿、華敏璽等槍擊殺人強盜集團案」等國內多起指標性重大刑案，對維護國家安全、社會秩序有卓越貢獻。先後獲頒一次記二大功獎勵6次，曾當選內政部模範公務人員、內政部警政署模範警察殊榮，另各項行政獎勵計獲嘉獎765次、記功159次、記一大功13次，特殊功績警察獎章2等3級1座。

▲「長期專責刑事工作，人脈、線報都在，要辦大案不是沒有，我會將偵辦技巧分享給警局同仁」朱宗泰接受專訪說道。（圖／記者蔡佩旻攝）

「用生命在當警察」，一名資深員警低調表示，局長雖然罹患食道癌，但不曾休長假，事必躬親，針對轄內所發生各類案件均以自身經驗加以指導，詳閱民眾報案的呈報單，直至夜半三更才就寢，許多同仁都曾力勸局長好好休息，可是局長卻總說，「我們閱案無數雖然在我們眼中都是小案件，但在每位報案民眾心中都是一件大事」，在最後一刻，上班中還與同仁在研究分析案情，忽然覺得呼吸不暢，原本要把會議開完，但在同仁極力強求下才終止會議，前往急診，送醫後即陷入昏迷。

另一名資深員警則低調表示，若要我形容， 朱局長不只是一位工作狂， 他還用盡他自己剩餘生命的時間都在為警察工作治安、交通、為民服務而努力到最後一刻。在生時非常照顧 所有部屬， 讓所有同仁感到悲痛不已。我想跟他說，「您下輩子不要再當警察了，太辛苦了！」

▲雲林縣警察局故局長朱宗泰是中央警官學校刑事警察學系第49期畢業，2020年9月25日榮任雲林縣警察局局長，其在警界聲譽極佳，長年在刑事體系服務，照顧部屬，不遺餘力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「長期專責刑事工作，人脈、線報都在，要辦大案不是沒有，我會將偵辦技巧分享給警局同仁。」朱宗泰接受專訪說道，「每一個失蹤人口家屬，都希望自己家人能回到家，老百姓的事就是我們的事，警察機關為公部門，我們有權力、責任及義務，盡各種方式找出失蹤人口，DNA尋親專案會持續以恆，幫家屬圓夢，為失蹤人口找回家的路」。

▲朱宗泰病逝消息傳回警局，瀰漫悲傷氣氛，大家等候老長官遺體護送車，將局長送回警局做最後巡視，卸下工作完成任務。（圖／記者蔡佩旻攝）



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►用生命當警察！抓捕陳進興、吳俊卿都是他 朱宗泰「任務結束」

►獨／除暴悍將朱宗泰任局長 為失蹤人口找回家的路

►雲林縣警察局長朱宗泰上任！張麗善：刑事歷練深強化治安

►推動路口「停+讓」 雲林縣警局跨單位研商劃設標線

►失蹤人口家屬採DNA！ 雲林警重燃尋親家屬希望

