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雲林縣警察局長朱宗泰上任！張麗善：刑事歷練深強化治安

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▲雲林縣警察局卸新任局長交接典禮，於縣警局大禮堂舉行，典禮由縣長張麗善親臨主持。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲新任局長朱宗泰任刑事警察局副隊長、檢肅科科長、隊長、臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長、高雄市政府警察局左營、三民第二分局分局長、警政署秘書室主任等職務，職務歷練相當完整豐富。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局卸新任局長交接典禮於今(25)日舉行，典禮由雲林縣長張麗善親臨主持，內政部警政署警政委員鄭明忠監交，議長沈宗隆、縣議員、各級民意代表及各界人士與會到場觀禮，新任局長朱宗泰宣誓就職到任，交接儀式簡單隆重。

典禮中縣長張麗善對新任朱局長的工作、學識、經歷等方面的卓越表現給予肯定，並有期許，治安方面應持續加強防竊作為，特別是汽、機車竊盜、毒品查緝及農漁牧產品等民生竊盜方面。交通方面，針對易肇事路段，強化勤務編排與加強酒測取締工作，有效遏止交通事故發生。亦期許警察同仁能在朱局長的領導之下，融入縣府團隊，繼續為維護治安、交通等警政工作努力。

雲林縣警察局新任局長朱宗泰，中央警察大學正科49期刑事系畢業，歷任刑事警察局副隊長、檢肅科科長、隊長、臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長、高雄市政府警察局左營、三民第二分局分局長、警政署秘書室主任、刑事警察局副局長等職務，職務歷練相當完整豐富，在工作上表現優異，深獲各級長官的肯定，特予拔擢陞任雲林縣警察局局長。

▲雲林縣警察局卸新任局長交接典禮，於縣警局大禮堂舉行，典禮由縣長張麗善親臨主持。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局卸新任局長交接典禮，於縣警局大禮堂舉行，典禮由縣長張麗善親臨主持。（圖／記者蔡佩旻攝）


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朱宗泰雲林縣警察局警察局長

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