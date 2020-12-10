雲林縣警察局推動E化簡政便民措施獲肯定　今受縣長張麗善表揚

▲西螺分局第一組書記蔡佩娟，在作業過程中即便遇到很大的困難與挫折，亦因分局長官及同事相當配合，讓她可以繼續做下去，不僅享受工作，更讓她心中充滿成就感。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府於今（10）日召開「1999雲林通、雲端聯合服務中心服務成果暨績優人員表揚記者會」，雲林縣警察局秘書科辦事員吳招溢、西螺分局第一組書記蔡佩娟積極推廣線上E化服務，成效卓著，獲縣長親自頒獎表揚，鼓勵其在第一線堅守崗位、用心付出的努力與成果。

雲林縣警察局長朱宗泰上任後特別重視為民服務，於本月初起擴大為民服務，夜間開放良民證加值服務，優質服務深獲各界好評。同時斗南警分局獲得109年度雲林縣政府第二屆「服務上場-雲林公共治理典範獎」-社會關懷服務類-第一線服務機關(單位)組第一名。

雲林縣警察局秘書科辦事員吳招溢，歷任工友、雇員、書記、辦事員，在警察局服務時間長達29年，從事第一線人民陳情案件管制、公文稽催、研考、筆硯障礙排除等，兢兢業業、盡忠職守，雖抱病仍戮力從公，從不喊苦、不喊累，對於上級交辦、同事託付工作盡心盡力，事母至孝的她說：「身在公門好修行，推動E化簡政便民措施，除落實節能減碳外，更讓警察機關提升為民服務效率。」，她認為可以協助大家將事情做好，就是她最大的成就。

西螺分局第一組書記蔡佩娟，歷任臺中區監理站、元長鄉公所基層服務工作，在西螺分局服務7年，擔任總收發文、監印、檔案室工作，對於分局同仁遇有任何公文問題均親力親為，與同仁共同排除，在過程中，遇到很大的困難與挫折，但因分局長官及同事相當配合，讓她可以繼續做下去，不僅享受工作，更讓她心中充滿成就感。

▲雲林縣警察局秘書科辦事員吳招溢，對於上級交辦、同事託付工作盡心盡力，認為可以協助大家將事情做好，就是她最大的成就。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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