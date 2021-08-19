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推動路口「停+讓」　雲林縣警局跨單位研商劃設標線

▲雲林縣近3年無號誌路口交通事故分別為2019年517件、2020年537件、2021年7月底止237件。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局於17日召開「雲林縣轄內非號誌路口事故防制改善」會議，邀集道路主管機關人員共商解決方案。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣近3年無號誌路口交通事故分別為2019年517件、2020年537件、2021年7月底止237件。雲林縣府為改善路口交通安全設施，推動「路口停讓」觀念，加強改善路口交通安全環境，期望能協助用路人建立穿越路口正確『停、讓』觀念，使車輛、行人順暢通過路口，確保其生命及財產安全。

雲林縣為農業縣市，鄉村產業道路眾多，道路使用人多為年長者、農民、機車代步者等族群，雲林縣警察局於17日由局長朱宗泰主持召開「雲林縣轄內非號誌路口事故防制改善」會議，邀集道路主管機關縣府工務處、公路總局斗南工務段、水上工務段、20個鄉鎮市公所等單位，在縣警局2樓簡報室共商解決方案。

▲雲林縣近3年無號誌路口交通事故分別為2019年517件、2020年537件、2021年7月底止237件。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣近3年無號誌路口交通事故分別為2019年517件、2020年537件、2021年7月底止237件。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局指出，為有效推動「無號誌路口」「停、讓」觀念，減少路口交通事故，保護民眾生命、財產安全，會中決議擇定斗六市、斗南鎮及虎尾鎮等3鄉鎮，列為初期改善示範區域，由轄區分局提供易肇事無號誌路口共30處，邀集相關單位辦理會勘，再依道路交通標誌標線號誌設置規則第58條、59條設置「停」、「讓」標誌、標線等交通安全設施，以有效改善道路交通安全及秩序。

雲林縣警察局長朱宗泰表示，在世界各先進國家中，尊重與禮讓是一種美德及習慣，雲林縣藉由辦理「速度管理、路口停讓」等交通工程改善措施，期能推行駕駛人「行車有禮，禮讓行人」及行經無號誌路口均需「停、讓」的好觀念，以確保用路人交通安全。

▲雲林縣近3年無號誌路口交通事故分別為2019年517件、2020年537件、2021年7月底止237件。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲未來將針對無號誌路口，劃設停等讓標線。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

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