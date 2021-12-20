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苗栗男偷車到外地超商竊高檔酒　車主「被通知領車」才知出事了

▲陳姓犯嫌在竹南火車站偷竊車輛後，開往台中的超商竊取高檔酒類，回苗栗又準備行竊時遭警方逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲陳姓犯嫌在竹南火車站偷車後，隨即開往台中的超商竊取高檔酒類，回苗栗又準備行竊時遭警方逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南派出所，日前接獲台中市大甲分局通報，有1輛在竹南火車站附近停車場失竊的自小客車，被開往台中犯案，經聯絡車主後，這名車主還不知自己的愛車已被偷走；經苗栗警方鎖定犯嫌身分後，在1處便利商店前逮獲30歲的陳姓男子，將依法移送偵辦。

警方表示，17日下午3時30分接獲台中大甲分局通報，稱有1名陳姓犯嫌，駕駛自小客車前往該分局轄區某超商內，竊取高單價的酒類飲品，經聯繫車主後，車主大吃一驚地表示，近日未駕駛這輛車至台中超商，遑論行竊；遂趕緊到原本停放車輛的竹南火車站附近停車場查看，發現自己的愛車真的失竊了。

▲陳姓犯嫌在竹南火車站偷竊車輛後，開往台中的超商竊取高檔酒類，回苗栗又準備行竊時遭警方逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲陳姓犯嫌在竹南火車站偷竊車輛後，開往台中的超商竊取高檔酒類，回苗栗又準備行竊時遭警方逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南員警接獲通報後，迅速在竹南鎮1間超商前，發現這輛失竊車，立即通報支援警力查緝，當下發現陳嫌自駕駛座下車，走進超商內疑似準備再犯案，員警見機不可失，便進入超商將竊嫌逮捕。

經警方調查，陳嫌坦承於12月9日晚上竊取該車後，曾前往台中市大甲鎮1間超商竊酒自行飲用。員警另在該車內其隨身背包中，發現6瓶高單價酒類及燕窩禮盒等物品，但陳嫌含糊其辭、交代不清來源，極可能同是竊取而來的，呼籲如有店家受害，請盡速聯繫竹南派出所指認領回，聯絡電話：037-474796。

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