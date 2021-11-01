高雄男開贓車遭攔檢...搜出毒品刀械　2個妹傻眼：車你偷的？

▲蕭嫌開偷來的車載著妹子出去兜風。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一名竊賊從85大樓地下室偷走一輛自小客車後，竟開著車載女友和閨蜜出門兜風，沒想到途中就被警方攔下，他還一度謊稱車子是別人借他的，警方在車上搜出毒品、吸食器，車上兩女發現坐上贓車，還被帶回警局採尿，直呼「有夠衰」。

苓雅分局成功路派出所於10月31日晚間18時許接獲民眾報案，表示自己停放於85大樓地下停車場的汽車遭人竊取，經員警沿竊嫌離開的路線沿路追查，並擴大調閱數十支監視器後，在距離案發地點7公里外的鳳山區逮捕蕭姓嫌犯，當場人贓俱獲。

▲蕭嫌開偷來的車載著妹子出去兜風。（圖／記者洪靖宜翻攝）

38歲的蕭姓竊嫌遭被員警查獲時，人坐在駕駛座上，車上還載著女友及女友閨蜜去兜風，面對警方逮捕，他急稱：「我沒有要跑，遇到了我知道」，警方反問：「車是誰的」，他還說謊辯：「別人借我的」，但即被員警戳破，指出這台車有人報失竊，知道逃不了，蕭嫌乖乖就範，強調自己會配合。但一旁女子發現坐上的是贓車直呼很衰，還反罵蕭嫌：「車你偷來的？」

▲車上查獲毒品大麻、6顆一粒眠、安非他命吸食器兩組，以及一把武士刀。（圖／記者洪靖宜翻攝）

在員警當場逮捕蕭嫌並實施附帶搜索後，又在車上查獲毒品大麻、6顆一粒眠、安非他命吸食器兩組，以及一把武士刀，蕭嫌對毒品部分坦承犯行不諱，全案詢後依竊盜罪、毒品危害防制條例移送法辦。